З початку року аграрії отримали 17,7 мільярдів гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9»

З початку року 6 571 агрогосподарство отримали 42,3 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 3 878 господарств профінансовано на 17,7 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Мінагро.

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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська — 12,7 млрд грн виділено для 615 підприємств;

Кіровоградська — 2,7 млрд грн для 811;

Тернопільська — 2,6 млрд грн для 259;

Дніпропетровська — 2,5 млрд грн для 475;

Львівська — 2,47 млрд грн — для 394;

Вінницька — 2,3 млрд грн — для 629;

Полтавська — 2,2 млрд грн для 369;

Одеська — 2,1 млрд грн для 529;

Харківська — 1,8 млрд грн — для 373.

За програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства наступних областей:

Київська — 2,3 млрд грн для 362 господарств;

Кіровоградська — 1,8 млрд грн для 524;

Вінницька — 1,6 млрд грн — для 393;

Харківська — 1,6 млрд грн виділено для 244;

Одеська — 1,2 млрд грн для 340;

Волинська — 1 млрд грн для 211;

Дніпропетровська — 981,1 млн грн для 233.

Нагадаємо

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5−7−9» протягом 2024−2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн.

Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.