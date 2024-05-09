З початку року 6 571 агрогосподарство отримали 42,3 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9» — 3 878 господарств профінансовано на 17,7 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Мінагро.
З початку року аграрії отримали 17,7 мільярдів гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
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Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 12,7 млрд грн виділено для 615 підприємств;
- Кіровоградська — 2,7 млрд грн для 811;
- Тернопільська — 2,6 млрд грн для 259;
- Дніпропетровська — 2,5 млрд грн для 475;
- Львівська — 2,47 млрд грн — для 394;
- Вінницька — 2,3 млрд грн — для 629;
- Полтавська — 2,2 млрд грн для 369;
- Одеська — 2,1 млрд грн для 529;
- Харківська — 1,8 млрд грн — для 373.
За програмою «Доступні кредити 5−7−9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська — 2,3 млрд грн для 362 господарств;
- Кіровоградська — 1,8 млрд грн для 524;
- Вінницька — 1,6 млрд грн — для 393;
- Харківська — 1,6 млрд грн виділено для 244;
- Одеська — 1,2 млрд грн для 340;
- Волинська — 1 млрд грн для 211;
- Дніпропетровська — 981,1 млн грн для 233.
Нагадаємо
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5−7−9» протягом 2024−2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн.
Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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