Microsoft створила секретну генеративну модель штучного інтелекту для спецслужб США

Корпорація Microsoft розробила на основі GPT-4 генеративну модель штучного інтелекту (ШІ) для американських спецслужб. ЇЇ відмінність полягає в тому, що вона працює без підключення до Інтернету. Про це повідомляє Bloomberg.

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Технологічний гігант заявив, що розвідувальні служби США тепер можуть безпечно використовувати потужну технологію для аналізу надсекретної інформації.

Це перший випадок, коли велика мовна модель, яка працює повністю відокремлено від Інтернету, сказав старший керівник американської компанії.

Більшість моделей штучного інтелекту, включаючи ChatGPT від OpenAI, покладаються на хмарні служби, щоб вивчати та виводити закономірності з даних, але Microsoft хотіла надати справді безпечну систему для розвідувальних спецслужб США.

Секретні служби в усьому світі хочуть, щоб генеративний штучний інтелект допомагав їм розуміти та аналізувати зростаючі обсяги секретної інформації, що генерується щодня, але вони повинні збалансувати звернення до великих мовних моделей із ризиком витоку даних у відкритий доступ або їх навмисного злому.

Співробітники спецслужб неодноразово давали зрозуміти, що прагнуть тих самих генеративних інструментів ШІ, які обіцяють революціонізувати бізнес і модернізувати економіку.

Минулого року ЦРУ запустило службу, схожу на ChatGPT, на незасекречених рівнях, але спільнота хотіла щось, що могло б працювати з набагато більш конфіденційними даними.

В Microsoft розповіли, що розробка нової системи включала 18 місяців роботи над модифікацією суперкомп’ютера зі штучним інтелектом.

«Це перший випадок, коли ми маємо ізольовану версію — ізольована означає, що вона не підключена до інтернету — і перебуває в спеціальній мережі, доступ до якої має лише уряд США», — сказав Вільям Чаппелл, технічний директор Microsoft зі стратегічних місій і технологій, в інтерв'ю Bloomberg.