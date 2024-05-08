AstraZeneca відкликає свою вакцину від Covid-19 з ринків в усьому світі

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca відкликає свою вакцину Oxford-AstraZeneca від Covid-19 в усьому світі. Про це повідомляє британська газета The Telegraph .

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Що відомо

Вакцину вилучать у всьому світі, пише видання. У в Європейському Союзі її більше не можна буде використовувати — після того, як компанія AstraZeneca добровільно відкликала свій маркетинговий дозвіл.

Заявка на відкликання вакцини була подана ще 5 березня і набула чинності у вівторок, 7 травня 2024 року.

Подібні заявки будуть подані в найближчі місяці не лише в ЄС, але й у Великій Британії та інших країнах, які схвалили вакцину, відому як Vaxzevria.

Яка причина

Водночас фармацевтичний гігант AstraZeneca запевняє, що рішення про вилучення вакцини з ринків є суто комерційним. Адже вакцину Vaxzevria більше не виробляють і не постачають: її замінили оновлені і безпечніші вакцини, які борються з новими варіантами COVID-19.

Передісторія

Вакцина Oxford-AstraZeneca зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що може провокувати розвиток тромбозу з тромбоцитопенією (TTS) — станом, за якого рівень тромбоцитів у крові знижується, і утворюються тромби, що може призвести до серйозних ускладнень.

30 квітня 2024 року стало відомо, що компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що вакцина дійсно може викликати цей рідкісний, але гіпотетично смертельний побічний ефект.