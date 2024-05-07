НБУ посилить контроль за поверненням валютного виторгу експортерами — Пишний

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2024, 11:45

НБУ посилить контроль за поверненням валютного виторгу експортерами — Пишний

Нацбанк після запровадження великого пакета валютної лібералізації планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну. Про це голова правління Національного банку Андрій Пишний розповів в ефірі телемарафону.

Нацбанк після запровадження великого пакета валютної лібералізації планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Для того, щоб ми й далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень, нам необхідно щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну, вона не повинна залишатися за кордоном. Відтак, з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки», — наголосив Пишний.

Він попередив, що будь-який непродуктивний відплив капіталу з України стикатиметься із жорсткою реакцією з боку Національного банку.

«Ми дуже сподіваємося, що бізнес, який наполягав на можливості валютної лібералізації, скористається цим не для того, щоб вивести валютні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості. Для того, щоб створити можливість залучити в Україну приватний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти, для того, щоб оплатити оренду, фінансовий лізинг і побудувати нові… партнерства, що відповідно створить притік валюти в Україну», — зазначив Пишний.

Він оцінив вартість валютної лібералізації для валютних резервів у $5−5,5 млрд, проте назвав цей крок виправданим.

Нагадаємо, що Національний банк запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни. Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня.

Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, бізнесу дозволили виводити «нові» дивіденди, погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами, також пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
7 травня 2024, 12:12
#
А Пишний я дивлюся ще той наївний оптиміст))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
7 травня 2024, 13:18
#
Вот меня всегда удивляло , почему чужие деньги они называют «валютной выручкой» и считают что это их деньги . Это сознание не меняется со времен ссср .
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами