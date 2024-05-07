НБУ посилить контроль за поверненням валютного виторгу експортерами — Пишний

Нацбанк після запровадження великого пакета валютної лібералізації планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну. Про це голова правління Національного банку Андрій Пишний розповів в ефірі телемарафону.

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«Для того, щоб ми й далі йшли шляхом пом'якшення валютних обмежень, нам необхідно щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортна виручка повинна надходити в Україну, вона не повинна залишатися за кордоном. Відтак, з нашого боку будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю і контролю за поверненням експортної виручки», — наголосив Пишний.

Він попередив, що будь-який непродуктивний відплив капіталу з України стикатиметься із жорсткою реакцією з боку Національного банку.

«Ми дуже сподіваємося, що бізнес, який наполягав на можливості валютної лібералізації, скористається цим не для того, щоб вивести валютні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості. Для того, щоб створити можливість залучити в Україну приватний капітал, для того, щоб створити можливість залучити в Україну нові позикові кошти, для того, щоб оплатити оренду, фінансовий лізинг і побудувати нові… партнерства, що відповідно створить притік валюти в Україну», — зазначив Пишний.

Він оцінив вартість валютної лібералізації для валютних резервів у $5−5,5 млрд, проте назвав цей крок виправданим.

Нагадаємо, що Національний банк запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни. Переважна більшість з них набрали чинності з 4 травня.

Зокрема, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, бізнесу дозволили виводити «нові» дивіденди, погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами, також пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти на користь материнських компаній.