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7 травня 2024, 10:16

Дохід біткоїн-майнерів упав до мінімуму з червня 2021 року

3 травня 2024 року добовий дохід майнерів упав до 437,28 BTC — $28,4 млн, згідно з Glassnode. Це новий мінімум від кінця червня 2021 року, коли показник просів до 388,6 BTC, пише Incrypted.

Фото:depositphotos
Фото:depositphotos

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Станом на 5 травня 2024 року, добовий дохід біткоїн-майнерів зріс до 558,6 BTC. Однак це все ще значно нижче рівня до халвінгу, коли показник був понад 1000 BTC.

Портал Blockchain.com наводить уже інші дані. На відміну від Glassnode, тут показник пораховано в доларовому вираженні.

Загальна тенденція та сама. Однак мінімум у цьому випадку буде від серпня 2023 року, що можна пояснити стрибками курсу активу.

Нагадаємо

20 квітня 2024 року в мережі біткоїна відбувся халвінг, який скоротив винагороду майнерів за кожен блок до 3,125 BTC.

Джерело: Мінфін
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