Платіжні рішення для бізнесу — роль PaySaxas у фінансових інноваціях

Незалежно від того, де ви проживаєте, в епоху цифрових технологій країни пов'язані між собою як ніколи раніше. Компанії постійно шукають глобальні ринки, на які можна вийти. Оскільки глобалізація продовжує формувати майбутнє бізнесу, потреба у мультивалютних корпоративних рахунках ніколи ще не була такою актуальною. Одна з провідних платіжних систем, PaySaxas Financial Solutions , сьогодні впроваджує зміни та допомагає охочим з міжнародними грошовими транзакціями.

Які ключові тенденції існують у напрямку міжконтинентальних платежів, які технології впливають на покращення процесів, а також роль компанії у революції міжнародних платежів для бізнесу в інтерв'ю «Мінфіну» розповів CEO компанії PaySaxas Financial Solutions Corporation Алексом Cуленко.

Тло і Візія:

Пане Суленко, розкажіть історію створення PaySaxas та візію, яка спонукала вас увійти у сферу міжнародних платежів?

Paysaxas було створено, щоб вирішити серйозні труднощі глобального бізнесу за допомогою спеціалізованих експертних послуг із забезпечення дотримання фінансових вимог, та проведенню транзакцій.

Унікальний досвід команди у сфері міжнародних платежів, підкріплений багаторічною роботою в міжнародній торгівлі, дозволяє глибоко розуміти всі аспекти цієї діяльності.

Компанія впровадила передові технології, включаючи блокчейн, що значно збільшує швидкість та безпеку транзакцій.

Методика диференціації платежів дозволяє адаптувати послуги до унікальних умов кожного регіону, гарантуючи високу ефективність. Завдяки цим стратегіям, PaySaxas ефективно вирішує проблеми міжнародних платежів, сприяючи глобальному економічному розвитку.

Чим PaySaxas відрізняється від інших компаній у сфері фінансових технологій на сьогоднішньому ринку?

PaySaxas надає унікальну платіжну систему для проведення міжнародних транзакцій. До того, фінтех компанія створювалася для допомоги бізнесу у всьому світі в управлінні міжнародними фінансами.

Ми пропонуємо інноваційні рішення для обробки платежів, конвертації валют, відправлення коштів та управління ризиками, спрощуючи складність міжнародних фінансових операцій.PaySaxas використовує передові технології, такі як штучний інтелект, машинне навчання та блокчейн, для створення ефективних та інноваційних фінансових рішень. Це дозволяє нам пропонувати клієнтам швидкі, надійні та ефективні послуги.

Стратегія і Вплив:

Які стратегії впровадила PaySaxas для подолання викликів міжнародних транзакцій, зокрема для українського бізнесу?

PaySaxas постійно працює над покращенням сервісу для бізнесу, в тому числі для бізнесу з походженням з з України. Для цього, компанія розробила і запровадила наступні стратегії:

Низькі комісійні та обмінні курси: Ми пропонуємо низькі комісії та справедливі курси обміну валют для міжнародних переказів, що дозволяє бізнесу зменшити витрати на міжнародні операції.

Мультивалютні рахунки: PaySaxas пропонує мультивалютні рахунки, що дозволяють українському бізнесу отримувати, зберігати та витрачати гроші в різних валютах зі зниженими витратами на обмін валют.

Технології блокчейну: Компанія PaySaxas використовує технології блокчейну для оптимізації міжнародних переказів, забезпечуючи швидкі та ефективні транзакції без необґрунтовано високих комісій.

Ці та інші стратегії допомагають бізнесу ефективно виконувати міжнародні фінансові операції, зменшуючи витрати та оптимізуючи процеси переказів грошей.

Технологічні Інновації:

Які останні технологічні досягнення використовує PaySaxas для покращення процесів міжнародних платежів?

Ми аналізуємо ринок та інструменти, які з'являються в доступі кожного дня. Саме технології стали рушійною силою розвитку компанії та її послуг. Наступні інструменти останні місяці активно використовуються нашими спеціалістами: є

Штучний інтелект. Компанії використовують алгоритми ШІ для аналізу великих обсягів даних та виявлення шаблонів у платіжних транзакціях. Це допомагає виявляти підозрілі транзакції та мінімізувати ризики шахрайства.

Блокчейн технології. Блокчейн використовується для створення децентралізованих мереж, що забезпечують безпечний та швидкий обмін цифровими активами. Він також може забезпечити прозорість та автоматизацію процесів міжнародних платежів.

Криптовалюта стейбл монети. Деякі компанії використовують криптовалюти та стабільні кошти для здійснення міжнародних платежів, що може забезпечити швидкі перекази без прив'язки до традиційних банківських систем.

Як, на вашу думку, новітні технології, такі як блокчейн, вплинуть на майбутнє сервісів PaySaxas?

Вплив новітніх технологій, особливо блокчейн, суттєво вплинуть на розвиток компанії та сервісу PaySaxas. Саме такі передові цифрові інструменти диктують формування майбутньої фінансової структури. Ось які переваги саме для клієнтів компанії PaySaxas:

Технології блокчейну можуть допомогти збільшити швидкість та ефективність міжнародних платежів через PaySaxas. Це може сприяти зниженню часу обробки та вартості транзакцій, що вигідно для користувачів.

Блокчейн відомий своєю високою стійкістю до шахрайства та змін. Інтеграція блокчейну може покращити безпеку та надійність платіжних систем PaySaxas, зменшуючи ризики шахрайства та фінансових атак.

Інтеграція блокчейну може дозволити PaySaxas розширити свій функціонал, включаючи такі можливості, як миттєва розрахункова система, смарт-контракти та інші інноваційні фінансові послуги.

Сьогодні компанія вже пропонує надійну та якісну співпрацю, але, звичайно, новітні технології з часом виведуть продукцію та сервіс PaySaxas на новий рівень.

Партнерська Програма:

Як долучитися до вашої партнерської програми, та чи можуть партнери з України отримати вигоду від неї?

PaySaxas Affiliate Program — це механізм, за допомогою якого ми пропонуємо іншим компаніям чи фізичним особам (партнерам) співпрацю у залученні клієнтів на умовах взаємовигідного співробітництва. Для того, щоб стати частиною цього проєкту, кожен може вже зараз перейти за посиланням та зареєструвати свій власний профіль.

Далі, ви отримуєте індивідуальний лінк, який надсилаєте усім охочим стати клієнтами платіжної системи PaySaxas. Коли компанія реєструється за вашим лінком та проходить онбордінг, вам нараховується грошовий бонус у вашому кабінеті. Таким чином, виграють усі. Українці вже зараз можуть почати отримувати додатковий дохід.

Чим ваша партнерська програма відрізняється від інших, та чим вона приваблива для української аудиторії?

Ми розробили унікальну програму, яка немає кордонів. Будь-хто по всьому світу може зареєструватися та розповсюджувати посилання іншим охочим клієнтам. Пасивний дохід, якій влаштовує обидві сторони. Також, наша онлайн платформа розроблена на базі сучасних технологій, тому майбутньому партнеру потрібно буде зробити лише декілька кліків, щоб долучитися до нашої віртуальної команди.

Ми пропонуємо високі комісійні виплати за кожного залученого клієнта. Сьогодні, наші клієнти та партнери — це наша головна цінність.

Огляд Ринку:

З огляду на еволюцію світового фінансового ландшафту, які ключові тенденції повинні знати українські бізнеси, що займаються міжнародними платежами?

Сфера міжнародних платежів, як й інші напрямки активно розвивається. Новітні технології не дають змогу перепочити, тому кожного дня можна спостерігати нові зміни та появу сучасних інновацій. Для українських бізнесів, що займаються міжнародними платежами, важливо бути в курсі ключових тенденцій у світовому фінансовому ландшафті. Ось на що б я хотів би звернути увагу:

Бізнесам слід стежити за новими технологіями, такими як блокчейн, штучний інтелект та розширені аналітичні інструменти, які можуть покращити їхні фінансові операції.

Підприємцям слід бути готовими до змін у вимогах та виконанні регуляторних стандартів, що можуть вплинути на міжнародні платежі.

Зростання електронної комерції та зміна споживчих уподобань вимагають нових підходів до міжнародних платежів.

Збільшення загроз кібербезпеки та вимог до захисту персональних даних підкреслює важливість забезпечення безпеки та конфіденційності при здійсненні міжнародних платежів.

Такі напрямки сьогодні формують порядок денний на арені міжнародних транзакцій. Не забувайте, що від обізнаності в цих сферах залежить розвиток вашого бізнесу, економічна вигода та безпека як персональних даних, так і грошей.

Як PaySaxas забезпечує дотримання міжнародних фінансових регуляцій та які виклики це представляє?

Хочу підкреслити, що PaySaxas, як глобальна компанія у сфері фінансових технологій, здійснює значні зусилля для дотримання міжнародних фінансових регуляцій. Наприклад:

Ми використовуємо комплексні системи внутрішнього контролю, які допомагають виявляти та запобігати фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей та фінансування тероризму. Ці системи включають в себе моніторинг транзакцій, ідентифікацію ризиків та процеси внутрішнього аудиту. Команда PaySaxas регулярно навчається та оновлює свої знання щодо міжнародних фінансових регуляцій, включаючи зміни в законодавстві та стандартах в країнах, де ми працюємо. PaySaxas використовує передові технології, такі як штучний інтелект та машинне навчання, для автоматизації процесів виявлення та запобігання фінансовим злочинам.

Викликами, пов'язаними з дотриманням міжнародних фінансових регуляцій, є складність та обсяг вимог, що ставляться перед компанією. Це включає в себе необхідність постійної оновлення систем та процесів, а також витрати на навчання персоналу та співпрацю з експертами. Крім того, різноманітність регуляторних вимог у різних країнах може ускладнити процес відповідності. Однак дотримання міжнародних фінансових регуляцій є важливим елементом діяльності PaySaxas, оскільки це допомагає забезпечити безпеку та надійність наших послуг для клієнтів та зберегти довіру споживачів.

Майбутні Напрямки:

Які нові ринки або сервіси планує досліджувати PaySaxas протягом наступних п’яти років?

Хотів би зауважити, що вже сьогодні компанія PaySaxas допомагає клієнтам у понад 100 юрисдикцій по всьому світі. Але, звичайно, це не кінцева точка. Ми завжди шукаємо можливості для входу на нові ринки та розширення своєї присутності. PaySaxas розглядає вже зараз розвиток в Азії, Північній Америці та інших регіонах.

Крім основних послуг, таких як обробка платежів та конвертація валют, PaySaxas може розглядати можливості розробки нових продуктів та сервісів, що відповідають на змінні потреби клієнтів та ринкові вимоги. Більше того, ми вже сьогодні працюємо над посиленням співпраці зі стратегічними партнерами з іншими компаніями у сфері фінансів, економіки та електронної комерції для спільного розвитку нових продуктів та послуг, а також для збільшення свого ринкового проникнення.

Як ви плануєте розвивати сервіси PaySaxas, щоб задовольнити змінювані потреби ваших клієнтів, зокрема на українському ринку?

Однією з головних стратегій розвитку PaySaxas є постійне вдосконалення своїх сервісів, щоб краще задовольняти потреби клієнтів у всіх країнах, включаючи Україну. Ось кілька напрямків, на яких компанія планує зосередити увагу:

Отримання належних авторизацій в нових юрисдикціях.

Постійне додавання нових валютних пар і можливостей конвертації допомагає клієнтам PaySaxas здійснювати міжнародні перекази більш зручно та ефективно.

Зосередження на спрощенні та зручності використання платформи для клієнтів, зокрема розробка мобільних додатків та онлайн-інтерфейсів, що дозволяють легко керувати грошовими переказами та здійснювати конвертації валют.

Проведення рекламних кампаній та освітніх заходів, спрямованих на збільшення свідомості про можливості та переваги використання PaySaxas для міжнародних переказів серед українських клієнтів.

Ці та інші напрямки щодо покращення сервісів компанії плануються на найближчий час. Ми щодня працюємо над тим, щоб вирішувати головне завдання PaySaxas — задоволення клієнтів платформи.

Поради Підприємцям:

Яку пораду ви б дали українським підприємцям, які прагнуть розширити свій бізнес на міжнародному рівні щодо фінансових транзакцій?

Цікаве питання. Є кілька речей, про які слід пам’ятати підприємцям, які прагнуть розширити свій бізнес на міжнародному рівні:

Пам’ятайте про валютні ризики. Будьте в курсі валютних коливань та їх потенційного впливу на ваш бізнес. Додаткові витрати на обмін валют для оплати та переведення коштів можуть призвести до збільшення суми, яку бізнес повинен сплатити за товар чи послугу. Оцініть різні способи оплати, доступні для міжнародних транзакцій, як-от банківські перекази, кредитні картки, платіжні онлайн-платформи такі як PaySaxas. Виберіть методи, які забезпечують безпеку, ефективність та головне зменшення витрат вашого бізнесу. Ознайомтеся з фінансовими правилами та податковим законодавством у країнах, де ви плануєте вести діяльність. Дотримання місцевих нормативних актів має вирішальне значення, щоб уникнути юридичних проблем і фінансових санкцій.

Розширення бізнесу на міжнародному рівні може бути складно, тому важливо бути терплячим і готовим до викликів. Обирайте надійного партнера, який може зменшити ризики для вашої діяльності. PaySaxas у цьому плані допомагає підприємцям сконцентруватися на операційній діяльності бізнесу, та не хвилюватися за платіжну частину.