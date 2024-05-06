Понад 140 тисяч фірм прописані за адресами масової реєстрації

Понад 140 тисяч компаній в Україні виявились зареєстрованими за адресами масової реєстрації. Такими адресами вважаються місця, де зареєстровано понад 50 підприємств. Про це повідомляє «Опендатабот».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

1286 адрес масової реєстрації компаній зараз існує в Україні, за даними Єдиного державного реєстру. Більше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., або 71,8% загальної кількості. У трійцю потрапили також Харківська та Одеська області — понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.

Ті самі регіони очолюють перелік і за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), Харківщиною та Одещиною — 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2363 компаній, з яких 1978 активних та 385 неактивних. Решту списку також знаходиться у столиці: 1696 компаній по вул. Звіринецька, 63, 1117 компаній на Бориспільській, 9 і т.д.