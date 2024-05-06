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6 травня 2024, 10:20

Група іноземних власників єврооблігацій планує натиснути на Україну — ЗМІ

Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року. Про це пише УНІАН з посиланням на The Wall Street Journal.

Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За даними ЗМІ, на Україну планують натиснути щодо цього питання групи BlackRock BLK та Pimco (одні з найбільших інвестиційних компаній у США).

Йдеться про інвесторів, що володіють приблизно п'ятою частиною непогашених єврооблігацій України (орієнтовно на суму 20 мільярдів доларів). Нещодавно ця група сформувала комітет і найняла юристів з Weil Gotshal & Manges та банкірів з PJT Partners PJT для ведення переговорів щодо сплати відсотків.

Читайте: Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Головна мета: щоб Київ, який щойно отримав близько 60 мільярдів доларів допомоги від США, відновив виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

«Без угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні, що заплямує її репутацію серед інвесторів і ускладнить можливість отримання нових запозичень», — стверджує The Wall Street Journal.

Представники Міжнародного валютного фонду та деякі члени групи власників облігацій обговорили цю тему у квітні, під час зустрічі у Вашингтоні. Тоді зазначалося, що загальний обсяг списання боргу з приватного сектору може виявитися більшим, ніж зараз показують ринки облігацій, зазначає видання.

За даними AdvantageData, українські облігації торгуються на рівні від 25 до 35 центів за долар, що означає втрати в розмірі 15 мільярдів доларів. ЗМІ нагадує, що коли власники облігацій погодилися на «дворічні боргові канікули» у 2022 році, існувала думка, що війна може швидко закінчитися.

Тепер власники облігацій сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу, стверджує WSJ.

Читайте: Реструктуризація євробондів: частину боргу, ймовірно, спишуть

«Вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на подальше списання боргу пізніше. Деякі власники облігацій запропонували використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу», — пише видання.

Зазначається, що МВФ і ще кілька країн G-7 допоки не підтримують цю ідею. Водночас вони припускають, що можуть підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть менших відсоткових виплат від України в період до 2027 року — за ставками, нижчими за ринкові.

«Дехто вважає, що Україна не захоче відновлювати нормальний графік погашення боргу до 2027 року… Якщо угода буде досягнута, вона може бути фінансово вигідною для інвесторів, які купили українські облігації за вигідними цінами», — резюмує WSJ.

Нагадаємо

Якписав «Мінфін», у влади залишилося небагато часу, щоб домовитися про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями та відстрочити виплату $4,5 млрд. В умовах тотального дефіциту держбюджету та несвоєчасного надходження зовнішньої допомоги повернути цей борг немає можливості, про що регулярно каже керівництво Нацбанку.

Експерти ж наполегливо рекомендують домовлятися про відстрочку погашення не лише на $4,5 млрд, а про всі платежі за бондами на $23,3 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 травня 2024, 10:58
#
Внутренний займ тоже подведут к реструктуризации? Или внутренний займ держится за счет внешнего? Кто проведет аналитику, как вся эта пирамида существует и каковы ее перспективы. По сути, инвестор должен учитывать в будущем реструктуризацию. Или все инвесторы надеются на репарации? В условиях капитализма заработок одного в любом случае за счет другого. Кто будет этим другим? И хватит ли этих других? Уже очевидно, что эти «другие» будут пополнениы из «своих», потому как активов «других» на всех не хватит.
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0
financialGenius
financialGenius
6 травня 2024, 11:06
#
Другие будут «ухилянти», которые не обновили данные и те кто в Украине и те кто не в Украине, даже выехавшие по законным причинам еще за долго до начала войны. Соответствующие законы уже я думаю обдумывают, но перед этим нужно было изменить закон о мобилизации. Первый шаг успешно все приняли. Теперь поверх этого конфискация и вуаля чудо — денег хватит)
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 травня 2024, 11:01
#
Пирамида долгов организованная подонками дорвавшимися до власти после майдана 2014-го. С них и должен быть спрос…
+
+28
financialGenius
financialGenius
6 травня 2024, 11:07
#
С 2019 думаю хотели написать … с 15 по 19 не столько давали нам
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0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
6 травня 2024, 11:24
#
Дєфолтич
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