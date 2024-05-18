МЗС України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
18 травня 2024, 10:55
Україна повертає консульські послуги для чоловіків за кордоном
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«Технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляє МЗС, за кілька тижнів технічної паузи фахівці оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до закону про мобілізацію.
Джерело: Мінфін
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