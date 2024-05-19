Національний банк протягом минулого тижня 13−17 травня купив $0,46 млн й продав $490,51 млн. Про це свідчать дані НБУ.
19 травня 2024, 10:48
Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень
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Чистий продаж регулятором валюти становив $490,05 млн, що менше ніж за попередній тиждень — $533,41 млн.
Загалом з початку року інтервенції Нацбанку виглядають так:
- купівля валюти — $105,48
- продаж валюти — $9 524,69 млн
Як і весь 2023 рік, цьогоріч НБУ продає набагато більше валюти, ніж купує. У попередні роки було навпаки — купівля переважала продажі.
Джерело: Мінфін
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