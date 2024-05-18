«Київстар» почне продавати номери з новим кодом «77» влітку

Мобільний оператор «Київстар» отримав дозвіл на використання номерів мобільного зв’язку з кодом мережі призначення «77», вони з’являться в продажу наприкінці червня — у липні цього року. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«Київстар» наразі оперує п'ятьма кодами мережі: «67», «68», «96», «97» і «98».

Він також розповів про всеукраїнську ініціативу не від'єднувати від мережі людей, які залишилися на окупованих територіях. Реалізувати її планують на рівні регуляторного рішення.

«Проєкт такого рішення наразі НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, — ред.) обговорює з нами — операторами ринку електронних комунікацій», — зазначив Комаров.

За його прогнозами, цим рішенням буде встановлено певні часові межі, наприклад три-чотири роки.