Volkswagen та Renault відмовились від спільного елекромобіля

Volkswagen відмовився від переговорів з автоконцерном Renault про спільну розробку доступної електричної версії автомобіля Twingo, що стало невдачею для зусиль автовиробників ЄС, спрямованих на боротьбу з китайськими конкурентами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зрив переговорів може означати для німецького автовиробника, що йому доведеться самостійно розробляти власний доступний електромобіль. Renault продовжить розробку свого електричного Twingo, вихід якого на ринок запланований на 2026 рік.

«Обидві компанії сподіваються, що спільна робота дозволить скоротити витрати, які є ключовою перешкодою для європейських автовиробників перед обличчям дешевших автомобілів з Китаю», — йдеться в повідомленні.

Видання з посиланням одного з джерел стверджує, що компаніям не вдалося досягти згоди після кількох місяців переговорів. Інше джерело повідомило, що угода була дуже близькою, але VW вийшов з переговорів і вирішив розробити власний автомобіль.

Наразі в VW очікують, що рішення щодо плану розвитку електромобілів очікується протягом декількох тижнів. Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen, заявив, що хоче випустити недорогий електромобіль до 2027 року.

Крім того, Renault продовжить роботу над Twingo без VW, але також залишається відкритим для пропозицій співпраці від інших партнерів.