Ціни на срібло перевищили $30 за унцію. Це рекорд за останні 11 років

Ціна срібла у п’ятницю, 17 травня, перевищила $30 за унцію вперше за понад десятиліття на тлі високого попиту. Про це пише Bloomberg.

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Дорогоцінний метал подорожчав на 4,2% до $30,81 за унцію, що є найвищим денним рівнем з лютого 2013 року.

Цього року срібло злетіло більш ніж на чверть, випередивши золото і зробивши його одним з найефективніших основних сировинних товарів року. Проте, порівняно із золотом, срібло все ще дешеве, пише агентство.