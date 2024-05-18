Ціна срібла у п’ятницю, 17 травня, перевищила $30 за унцію вперше за понад десятиліття на тлі високого попиту. Про це пише Bloomberg.
18 травня 2024, 10:05
Ціни на срібло перевищили $30 за унцію. Це рекорд за останні 11 років
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Дорогоцінний метал подорожчав на 4,2% до $30,81 за унцію, що є найвищим денним рівнем з лютого 2013 року.
Цього року срібло злетіло більш ніж на чверть, випередивши золото і зробивши його одним з найефективніших основних сировинних товарів року. Проте, порівняно із золотом, срібло все ще дешеве, пише агентство.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
На такий крок американська влада пішла після протидії з боку африканських країн, індійських огранщиків дорогоцінного каміння та ювелірів Нью-Йорка.