Moderna виграла в суді право на патент на вакцину проти Covid-19 у Pfizer/BioNTech

Moderna виграла справу в Європейському патентному відомстві в суперечці з Pfizer і BioNTech щодо своєї вакцини проти Covid-19. Про це повідомляє Financial Times.

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Раніше компанія зіткнулася з кількома невдачами в судовій боротьбі з Pfizer та BioNTech щодо однієї з найпопулярніших вакцин проти Covid19 Comirnaty від BioNTech.

«Ми раді повідомити, що Європейське патентне відомство вирішило підтримати чинність патенту EP949 компанії Moderna, одного з ключових патентів, які наразі оскаржуються проти Pfizer і BioNTech у різних європейських національних судах», — заявили в Moderna.

Pfizer і BioNTech мають два місяці на подачу апеляції, яку, за словами Pfizer можуть подати.

BioNTech заявила, що рішення ЄПВ «не змінює нашої непохитної та однозначної позиції, що цей патент є недійсним».

«Ми будемо продовжувати енергійно захищати наші інновації проти всіх звинувачень у порушенні патентів, включаючи цю справу», — додали вони.

Акції компаній відреагували на новини — Moderna ростом, а Pfizer падіннням.