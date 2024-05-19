В росії арештували активи Deutsche Bank

Арбітражний суд Санкт-Петербурга постановив заарештувати активи, рахунки, майно та акції Deutsche Bank в росії в рамках судового процесу за участю німецького банку. Про це повідомляє Reuters.

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Позов проти Deutsche Bank був поданий петербурзькою компанією «РусХимАльянс», спільним підприємством, що на 50% належить російському газовому гіганту «Газпром».

Арбітражний суд Санкт-Петербурга заборонив Дойче Банку розпоряджатися своєю 100% часткою в статутному капіталі російської дочірньої компанії, а також ТОВ «Технологічний центр Дойче Банку».

Суд також наклав арешт на цінні папери, нерухомість і банківські рахунки Дойче Банку, його російської дочірньої компанії та ТОВ «Дойче Банк Технологічний центр» на суму до 238,6 млн євро.

Deutsche Bank заявив, що вже виділив значні кошти на цю справу.

Раніше повідомляли, що за цією ж справою російський суд арештував активи UniCredit банку.