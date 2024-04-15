Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять Amundi, BlackRock і Amia Capital — активізують зусилля, оскільки заморожування виплат за єврооблігаціями, наданими Україні у 2022 році, має закінчитися у вересні.

Глава управління боргом України Юрій Буца заявив у січні, що в найближчі місяці потрібні додаткові дані, які послужать основою для обговорення з власниками єврооблігацій.

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За його словами, Україна сподівається досягти угоди до вересня.

За даними видання, компанія Weil, Gotschal & Manges LLP виступить юридичним консультантом власників облігацій.

Bloomberg нагадує, що виплати за непогашеними міжнародними облігаціями України на 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення росії згідно з угодою, яка була досягнута з власниками облігацій.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд.