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15 квітня 2024, 8:37

Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань. Про це повідомляє Bloomberg.

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять Amundi, BlackRock і Amia Capital — активізують зусилля, оскільки заморожування виплат за єврооблігаціями, наданими Україні у 2022 році, має закінчитися у вересні.

Глава управління боргом України Юрій Буца заявив у січні, що в найближчі місяці потрібні додаткові дані, які послужать основою для обговорення з власниками єврооблігацій.

Читайте: Реструктуризація євробондів: частину боргу, ймовірно, спишуть

За його словами, Україна сподівається досягти угоди до вересня.

За даними видання, компанія Weil, Gotschal & Manges LLP виступить юридичним консультантом власників облігацій.

Bloomberg нагадує, що виплати за непогашеними міжнародними облігаціями України на 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення росії згідно з угодою, яка була досягнута з власниками облігацій.

Читайте: Дефолт чи нова відстрочка: як Україні домовитися щодо євробондів

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд.

Джерело: Мінфін
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