Реструктуризація євробондів: частину боргу, ймовірно, спишуть

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У документах немає прямої згадки про бажаність часткового списання боргу, але МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.

«МВФ бачить наш державний борг стійким при коефіцієнті борг/ВВП на рівні 82% у 2028 році. При цьому МВФ прогнозує, що без реструктуризації держборг України зросте до 91,2% ВВП у 2028 році, — а отже, для досягнення стійкості Україні варто зменшити цей борг на 9,2% від ВВП, або приблизно на $21 млрд», — сказав керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

«Із цього можна зробити висновок, що МВФ бачить потенціал списання державного боргу цього року приблизно на $15 млрд. Це дуже велика сума, якщо врахувати, що основним об'єктом такого списання мають стати єврооблігації, загальна сума випуску яких становить $21,2 млрд», — сказав він.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що меморандум написаний так розпливчасто, що з нього не можна чітко визначити параметри реструктуризації, і кожен може там побачити те, що хоче, проте ринок чекає на списання боргу, «хіба що крім якихось суперпереможно налаштованих».

«Оптимісти очікують [списання] 30−40%, песимісти — 40−50−75%. Особисто я очікую, що списання буде, орієнтуюся на 40%», — сказав експерт агентству. За його словами, пропозиції про списання на рівні 70−75% суперечать заявам Мінфіну про плани повертатися на ринок.