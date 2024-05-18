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18 травня 2024, 13:32

Пол Маккартні перший серед британських музикантів став мільярдером

Пол Маккартні став першим британським музикантом, статки якого перевищили 1 млрд фунтів стерлінгів. Про це пише ВВС із посиланням на рейтинг найбагатших британців, який щороку публікує Sunday Times.

Пол Маккартні став першим британським музикантом, статки якого перевищили 1 млрд фунтів стерлінгів.

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Маккартні збільшив свої статки на 50 млн фунтів за останній рік завдяки гастролям та каверу Бейонсе на класичний трек Blackbird, який він написав 1968 року.

Найбагатшими людьми Великої Британії визнано родину промислового магната Гопі Хіндуджа, чиї статки зросли до 37,2 млрд фунтів, рекордного значення за весь час публікації рейтингу Sunday Times.

Цього року у списку 350 осіб та сімей із сукупними статками у 795,3 млрд фунтів.

Водночас кілька відомих імен зазнали «значних фінансових невдач».

Через важкий рік для Virgin Money та компанії космічного туризму Galactic статки Річарда Бренсона впали до 2,4 млрд фунтів — рівня 2000 року.

Джим Реткліфф, який купив у лютому 27,7% акцій «Манчестер Юнайтед» приблизно за 1,25 млрд фунтів, втратив 6,16 млрд фунтів через суттєве падіння прибутку хімічного гіганта Ineos Group.

Джерело: Мінфін
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