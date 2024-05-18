В росії арештували активи банку UniCredit

Арбітражний суд Санкт-Петербурга наклав арешт на російські активи італійського банку UniCredit за позовом компанії «Русхімальянс» — оператора комплексу з переробки та скраплення природного газу. Про це йдеться в рішенні суду, передає The Moscow Times.

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Під відповідні заходи потрапили майно «Юнікредитбанку» в межах суми 462,7 млн євро: цінні папери, нерухоме майно та рахунки, що належать Uniсredit Bank, а також 100% часток у «Юнікредит Лізинг», 100% часток у «Юнікредит Гарант».

UniCredit Bank був одним із банків-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу з німецькою Linde, який був розірваний через західні санкції.