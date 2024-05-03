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3 травня 2024, 12:24

Приватбанк безкоштовно доставлятиме картки Новою поштою по Україні та Європі до кінця року

Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою Новою поштою по всій Україні та у 13 країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою Новою поштою по всій Україні та у 13 країнах Європи.
Фото: Приватбанк

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Безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Як замовити нову картку

Щоб замовити нову картку Приватбанку чи перевипустити діючу, необхідно оформити заявку у Приват24.

Отримати картку можна у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині, Угорщині, Великобританії та Іспанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін зобов’язав Приватбанк сплатити до бюджету рекордну суму дивідендів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
3 травня 2024, 12:37
#
Сервіс
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
3 травня 2024, 14:50
#
Да только эту карту нужно не заказывать, а отказываться от нее. Чисто пэнсионерская карта, государство убило сервис полностью
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