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1 травня 2024, 9:42

За перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових фопів — Опендатабот

Понад 74 тисячі нових фопів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру. Це на 33,6% більше, ніж за перший квартал минулоріч. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 74 тисячі нових фопів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру.

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Відкриття ФОПів

Рекордні 74 050 нових фопів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця. За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості.

На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових фопів.

Чверть новозареєстрованих фопів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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