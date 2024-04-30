Чим Invest Talk Summit буде корисним для інвесторів у 2024 році

Вже вдруге Invest Talk Summit збере на одній локації усіх тих, хто по-справжньому цікавиться інвестуванням і хоче розвивати свої знання у цьому напрямку. На конференції 18 травня учасники зможуть протягом дня долучитися до корисних дискусій, послухати експертів та, як бонус, отримати нові знайомства. Розповідаємо, що чекає на гостей заходу у 2024 році.

Головні теми

Наразі триває погодження тем та спікерів, які виступлять у межах конференції. Про частину тем ми вже розповідали у попередньому матеріалі. Крім того, спікери зачеплять найрізноманітніші актуальні теми, які будуть цікаві кожному, навіть тим, хто не раніше не задумувався про певний напрямок інвестування. Серед тем будуть такі:

Фонди колективного інвестування. Спікер — Андрій Усенко, співзасновник компанії «Твоє Коло"‎ та співвласник КУА Профіт. Він знає усе про Інвестування в аграрний сектор України та про те, як не тільки зберегти, а й примножити гривневий капітал.

Криптотренди 2024: на що звертати увагу, як створити збалансований портфель. Доповідь готує Антон Дзюба, CEO & Co-Founder DOUBLETOP. Спікер знає про криптовалюту все, а особливо — що стосується заробітку. Тому інвестори зможуть зорієнтуватися в ситуації на ринку крипти та зрозуміти, в що варто вкладати гроші, а в що ні.

42 крипто показника для вашого криптопортфелю, який поб'є ринок. Спікер — Роман Кушнір, засновник Школи розвитку SPE. Роман Кушнір — серійний підприємець з 10-річним досвідом запуску та ведення бізнесів, він також заснував 5 проєктів, які починав «з нуля», на повному самофінансуванні та консультував понад 250 компаній щодо систематизації та оптимізації бізнесу​. Своїм досвідом та знаннями спікер поділиться з учасниками Invest Talk Summit.

Найкращі ETF на 2024 рік! Цю тему висвітлить Євгеній Тригубченко, інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету. Інвестори дізнаються, куди найкраще цьогоріч вкладати свої фінанси на фондовому ринку, які ризики існують та як їх уникнути.

Інвестиція в с/г землю — невтрачений шанс. Спікер — Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest, експерт аграрного бізнесу та практикуючий адвокат. У спецпроєкті Мінфіну ми вже раніше розповідали про те, як працює компанія Zeminvest і як вона фактично бере участь у формуванні нового для України ринку землі, який запрацював у липні 2021 року. Олександр Чорний роповість про тонкощі інвестування у цей незвичний для українських інвесторів вид активу, а також розкаже про перспективи отримання прибутку, та чому це унікальний шанс для інвесторів.

Важлива дискусія

На гостей заходу чекатимуть кілька важливих дискусій, до яких вони зможуть долучитися особисто та поставити питання спікерам. Одна із тем: У пошуках золотої ніші: куди вигідно інвестувати сьогодні?

Спікерами виступлять Олег Котанкін — підприємець, інвестор з 10-річним досвідом, волонтер, учасник українських та міжнародних бізнес-спільнот, спікер самітів і благодійних форумів в Україні та ЄС, а також Іван Компан — фінансист, засновник First Kyiv Investment Club.

В межах дискусії учасники торкнуться таких тем:

Які напрямки матимуть успіх до та після перемоги?

Фокус на Сталих Інвестиціях;

Технологічні інновації та їх вплив на ринки;

Інвестиції в творчість, предмети розкоші, золото та інші новітні напрямки;

Як шукати активи з великим потенціалом зростання, ТОП 10 критеріїв

Модератором цього обговорення стане Павло Бойко — Influencer року на Інвестиційному ринку, який цьогоріч здобув 2 місце на премії FinAwards.

Як потрапити на Invest Talk Summit

Цьогоріч участь можлива як онлайн, так і офлайн. Для того, щоб отримати квитки, їх слід замовити на сайті конференції.

Для всіх, хто бажає відвідати саміт, діятимуть спеціальні знижки у разі придбання одночасно більше, ніж одного квитка. Якщо придбати два — знижка -10%, якщо три — знижка -15%, якщо чотири і більше — знижка — 20%. Тож це гарна нагода прийти на інвестиційну конференцію не поодинці, а з колегами, партнерами чи друзями.

До того ж кожен, хто купить квитки на саміт, автоматично стає учасником розіграшу та матиме змогу отримати безкоштовно один з курсів Академії Мінфін на вибір або інтенсив «Антикризові інвестиції». Переможців оберуть за допомогою сервісу Random.org та оголосять під час проведення саміту. Ними стануть три учасники, які відвідають саміт офлайн, і ще три — хто слідкуватиме за подією онлайн.

Партнери заходу

Організаторами Invest Talk Summit, як і минулого року, є сайти «Мінфін» та Finance.ua. Однак проведення конференції стало можливим за сприяння партнерів: