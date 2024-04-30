Естонія не буде висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами

Естонія не має плану висилати на територію України українців, які законно проживають в Естонії, і тікали через війну. Це стосується і чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Про це заявила радник відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс, повідомляє ERR.

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«Мобілізація — це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації», — зазначила Вікс.

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18−60 років.

За словами Аннелі Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

«Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа», — зазначила чиновниця.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 000 воєнних біженців.

Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

«Мінфін» писав, що у Польщі продовжать захист українським біженцям без паспортів.

У Німеччині українці також можуть залишатися і з недійсним паспортом.