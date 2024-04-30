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30 квітня 2024, 15:16

Естонія не буде висилати українських чоловіків з протермінованими паспортами

Естонія не має плану висилати на територію України українців, які законно проживають в Естонії, і тікали через війну. Це стосується і чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Про це заявила радник відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс, повідомляє ERR.

Естонія не має плану висилати на територію України українців, які законно проживають в Естонії, і тікали через війну.
Фото: gazeta.ee

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«Мобілізація — це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації», — зазначила Вікс.

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18−60 років.

За словами Аннелі Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

«Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа», — зазначила чиновниця.

Станом на кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 000 воєнних біженців.

Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

«Мінфін» писав, що у Польщі продовжать захист українським біженцям без паспортів.

У Німеччині українці також можуть залишатися і з недійсним паспортом.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+126
3212242
3212242
30 квітня 2024, 15:31
#
І правильно. Цим обмеженням Україна вистрілила собі в ногу в питанні добровільного повернення громадян. Не здивуюсь, якщо в багатьох цивілізованих країнах невидача нового документу стане достатньою підставою для видачі документів тієї країни, в якій перебуває українець.
+
+15
Strain
Strain
30 квітня 2024, 16:44
#
Зеленский давно выстрелил себе в ногу.
Повальная коррупция.
Бардак в армии.
Бездарные законопроекты.

Но всегда можно будет кивнуть на войну и пятую колонну.
+
+15
Strain
Strain
30 квітня 2024, 16:46
#
Проблема тут двоякая.
С одной стороны «А почему выехавшие не должны умирать на фронте»
С другой «А почему те, кто остался должны умирать на фронте»

Увы, но на двух стульях не усидишь. И надо что-то одно принять.
Либо все в равных условиях и возвращайте всех.
Либо откройте границы. Кто хочет уедит.

А то я всё пытаюсь понять почему я должен что-то государству, а выехавший тешится на пляже.
+
+30
YakovBoricov
YakovBoricov
30 квітня 2024, 16:55
#
Взагалі незрозуміло як такі рішення можуть покращити мобілізацію? Якщо якась країна скаже, що будуть висилати, то ці люди просто переїдуть в іншу країну. До чого такі рішення що позитивного вони в собі несуть? Яка від цього користь?
+
0
Strain
Strain
30 квітня 2024, 17:41
#
Это было направлено, что бы «успокоить» внутреннюю аудиторию тех кто не уехал. Типа «до тех кто за бугром тоже доберемся». Я выше писал. Попытка усидеть на двух стульях. Пока выходит не очень.
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