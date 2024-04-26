У Польщі продовжать захист українським біженцям без паспортів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 квітня 2024, 14:12

У Польщі продовжать захист українським біженцям без паспортів

Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспортів. Про це в ефірі TVN24 заявив голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський, який також відповідає в тому й числі за міграційну політику легалізацію іноземців, повідомляє ukrayina.pl.

Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня», — заявив він.

Кєрвінський зазначив, що Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

«Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому ч ислі Україні», — сказав він.

Читайте також: Українці можуть залишатися у Німеччині і з недійсним паспортом

Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+88
eljaaff
eljaaff
26 квітня 2024, 14:25
#
Это конечно все вызывает жуть и оторопь. Складывается ощущение что спала маска и мы на протяжении полугода все увидели истинное лицо государства по отношению к своему населению (именно население)… ужас… что б чужое государство было лояльно не важно по каким причинам, но оберегало чужих сильнее чем своя же ненька…
+
0
Riojas
Riojas
26 квітня 2024, 14:35
#
При этом не забывая клеймить позором людоедское отношение рф и беларуси к собственным гражданам.
+
+15
bonv
bonv
26 квітня 2024, 14:41
#
«Якщо не бачите себе українцем — то здавайте паспорт»: Безугла про припинення консульських послуг. Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов’язок щодо захисту Батьківщини. В інакшому разі — відмовлятися від українського громадянства. Про це вона заявила в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук» на youtube-каналі Наталії Мосейчук. Скажу свою особисту думку: якщо ви не бачите себе українцями — то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні", — сказала нардепка. Їй заперечили інші учасники ефіру. Зокрема, військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко попередив, що такі дискусії під час війни — дуже небезпечні. «Відштовхнути завжди легше. Бо буде, як в росії — ці погані, а ці хороші. Потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти, немає. Щоб, з одного боку, людей мотивувати повернутися, а з іншого — не змусити їх бігти здавати паспорти», — сказав він. Мусієнко наголосив, що розділ українців на категорії лише послабить Україну. Наталія Мосейчук зауважила, що владі потрібно зрозуміти — така категорія українців теж є і за них треба боротися.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає StNiko и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами