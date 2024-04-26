У Польщі продовжать захист українським біженцям без паспортів

Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспортів. Про це в ефірі TVN24 заявив голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський, який також відповідає в тому й числі за міграційну політику легалізацію іноземців, повідомляє ukrayina.pl.

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«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня», — заявив він.

Кєрвінський зазначив, що Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

«Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому ч ислі Україні», — сказав він.

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Нагадаємо

МЗС України вирішило з 23 квітня 2024 року призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном (за винятком заяв про оформлення посвідчень особи на повернення в Україну).