Об’єднання ПРРО, яка забезпечує 70% ринку, вимагає долучити представників до МРГ при Мінфіні на правах учасників

У четвер, 18 квітня, представників Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО вперше запросили на Міжвідомчу робочу групу з питань «проблем ПРРО» при Міністерстві фінансів України. Представникам реального ринку не було роз’яснено, яку саме проблематику сфери ПРРО вирішує МРГ та чому «проблеми» є засекречені. Натомість керівництвом МРГ було заявлено, що всі пропозиції Об'єднання матимуть лише рекомендаційний характер, а сама Група і далі буде зосереджуватися на окреслених раніше напрямках.

Зазначимо, що в МРГ були запрошені представники силових відомств і помічник народного депутата, проте жодного представника ринку не долучено до участі. Нам також відомо, що не долучено до участі навіть представників Мінекономіки та Державної Регуляторної служби. Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО вважає що непублічна дискусія та відсутність у складі Групи практиків може призвести до хибних рішень, які спотворять позитивні реформи, зменшать обсяг фіскалізації та негативно вплинуть на довіру та якість роботи малих та великих бізнесів. Тому ми вимагаємо долучення до МРГ на правах учасників.

Чим сьогодні займається МРГ при Мінфіні та чому Об'єднання ПРРО вимагає долучити учасників ринку до обговорень

У січні до учасників Об'єднання почала доходити інформація про те, що в Мінфін було направлено дослідження щодо «вразливостей ПРРО», які нібито дозволяють вчиняти махінації з чеком. Під час зустрічі Об'єднання ПРРО з заступниками Міністра фінансів 8 лютого було підтверджено, що робоча група дійсно існує (її було створено за 3 дні до зустрічі — 5 лютого).

Тоді нам також повідомили, що дослідження щодо «вразливостей ПРРО» дійсно надходило до Міністерства, і за його наслідками там замовили власне (за 260 тисяч гривень у КПІ). Це дослідження досі знаходиться під грифом «Для службового користування» і які саме висновки розглядаються (та чи вказані там якісь ризики взагалі) — суспільство досі не знає. Позицію щодо відкритості дослідження Об'єднання відстоює з моменту появи інформації щодо його існування.

Тоді ж заступники Міністра показали нам відео, на якому демонструється створення фейкового чеку за допомогою копії програми ПРРО, яка знаходиться в офлайні. Представниками Мінфіну було прямо заявлено, що це «навчальний матеріал», який вчить «ухилятись від оподаткування», і що такі відео вказують на «системні проблеми з цим рішенням». Ми знайшли це відео в мережі, там було 66 переглядів, а на наш запит в БЕБ відповіли, що ознак податкових порушень воно не має.

Перше засідання МРГ, в яку не були включені учасники ринку, проте були включені п’ятеро неназваних співробітників силових органів та помічник народного депутата, (який раніше проблемами фіскалізації не опікувався), відбулось 12 лютого. Ключовою тему була «проблема офлайну», (тобто фактично заборона роботи програмних РРО без інтернету, або введення на цей час розрахунку через книгу ОРО) та питання фізичного блоку в ПРРО (що на практиці перетворить програмний продукт в класичний касовий апарат з усіма його недоліками). Протокол другої зустрічі досі не публікувався, тож суспільство взагалі не знає, що саме там обговорювалось та чи формувався документ. Такий рівень закритості обговорень Об'єднання ПРРО вважає неприйнятним.

Чому Об'єднання не згодне з обговореннями майбутнього галузі за зачиненими дверима

Програмні РРО визначили успіх реформи з фіскалізації. Для переважної більшості мікро і малих бізнесів недорогі та прості у використанні програмні продукти стали єдиною можливістю виконати вимоги держави. На це прямо вказує статистика — частка ПРРО відносно РРО стрімко і стабільно зростає останні три роки, як і частка чеків, які вони генерують.

Значну частину цього успіху забезпечили бізнеси, компанії-оператори, які у відкритій конкуренції розвивали свої продукти, витрачаючи на це сили, кошти та час. Але надважливим стало те, що цим продуктам довірились клієнти.

Підприємці, які користуються ПРРО, очікують, що програми, якими вони користуються, і надалі залишатимуться зручними. Натомість новини про «пошуки вразливостей», «загрози нацбезпеці», ризики згортання режиму офлайн та ізольованість МРГ від учасників ринку — викликають серед клієнтів стривоженість та можуть стати чинниками недовіри до реформи.

Саме тому Об'єднання з самого початку створення МРГ намагалося долучитись до цієї дискусії на правах учасників. Врешті нас допустили на третє засідання Групи, надали можливість зачитати свої пропозиції щодо власного бачення покращення сервісів, проте заявили, що всі перелічені пропозиції носять «рекомендаційний характер», і на результати обговорень не впливатимуть. На чому ж грунтується обговорення «проблеми офлайну» нам пояснити не змогли, є лише гіпотетичні припущення щодо ризиків, які не підкріплені жодними фактами.

Фактично ми стикнулись з ситуацією, коли при Міністерстві фінансів існує робоча група, яка розглядає проблему, суть і опис якої не окреслені, а дослідження — закриті під грифом «Для службового користування» без урахування досвіду та рекомендацій професійного ринку.

Чому Об'єднання вимагає долучити представників ринку до МРГ на правах учасників

За результатами зустрічі 18 квітня маємо констатувати, що сьогодні Міжвідомча робоча група при Мінфіні концентрується на гіпотетичних проблемах, які не підкріплені реальними фактами чи статистикою. Ми і надалі будемо вимагати:

Зняти гриф «Для службового користування» з дослідження щодо зловживань в офлайні, яке було замовлено у КПІ за наслідками «звернень» до Мінфіну; Надати конкретні дані щодо реальної кількості порушень в режимі офлайн як для обгрунтування зловживань, про які говорять учасники, так і для надання провайдерами конкретних пропозицій щодо вирішення реальних, а не гіпотетичних проблем; Працювати разом з практиками ринка, які цю реформу зробили успішною, та доля кас ПРРО яких 70%, для напрацювання практичних рішень на користь реформ з фіскалізації та цифровізації РРО, полегшуючи програмні продукти для кінцевого споживача, замість спотворення технології, ускладнення архітектури та додавання апаратних рішень;

Учасники Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО України відповідають за роботу до 70% програмних кас в Україні. Ми не маємо право нехтувати як довірою наших клієнтів, так і працею фахівців, які зробили програмні продукти зручними для сотень тисяч підприємців. Саме тому ми вимагаємо долучити представників Об'єднання до МРГ на правах повноцінних учасників.

Представники ринку мають право на участь в обговореннях, які прямо впливають на майбутнє їх продуктів. Вважаємо що і учасники МРГ, які представляють Державу, мають усвідомлювати користь від таких обговорень, адже знайти якісні рішення неможливо без розуміння, як працюють програмні рішення, та чого очікують від них кінцеві споживачі.

Ми також постійно працюємо над розробкою якісних рішень щодо галузі загалом, та готові до діалогу з усіма, хто зацікавлений в успішному впровадженні реформи з фіскалізації, забезпеченні клієнтів доступом до якісних сервісів та у зручному використанні таких сервісів. Пропозиції можна надсилати на пошту Об'єднання сервіс-провайдерів програмних РРО: associationprro@gmail.com