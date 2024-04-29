У Sense Bank підбили підсумки роботи Sense SuperApp за минулий рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 квітня 2024, 15:20

У Sense Bank підбили підсумки роботи Sense SuperApp за минулий рік

Український Sense Bank опублікував на своєму сайті результати оновлення функціонала свого застосунку Sense SuperApp для фізичних осіб-підприємців за минулий, 2023 рік.

За словами банкірів, минулого року мобільний застосунок Sense SuperApp зазнав чимало змін та доповнень. Так, для ФОПів було інтегровано ряд нових функцій, наприклад можливість отримання довідок онлайн, генерація QR-коду для платежів і можливість повторного випуску бізнес-картки онлайн.

Та одним з найзначущих доповнень стало глобальне оновлення розділу платежів і переказів для ФОП. Ключовою новинкою стала інтеграція фінансового месенджера для підприємців. Відтак для них, так само як і для фізичних осіб, кожна транзакція перетворилася на чат, який несе функцію шаблона 2.0. У новому функціоналі ФОПи можуть повторювати платежі та зберігати їх призначення, шукати реквізити за допомогою універсального рядка, щоб вся потрібна інформація підтягнулася автоматично.

Крім того, минулого року у ФОПів — клієнтів Sense Bank з’явилась можливість відкликати платіж у Sense SuperApp. Ця функція доступна поки банк не провів платіж.

Окремо варто відзначити рішення для зручної сплати податків ФОПами. Для цього банком були введені структуровані призначення платежів. На вимогу чинного законодавства всі платежі на рахунки Державного казначейства повинні бути структуровані у вигляді «Код виду сплати» та «Додаткова інформація». Для оптимізації цього процесу та його спрощення у цифровому банку з’явилася автоматизація: при введенні у платіжці IBAN, який ідентифікується як казначейський, призначення автоматично формується у структурованому форматі. Сплатити податки також можна за автоматично створеними шаблонами.

Спростили також процес актуалізації даних фізичними особами-підприємцями. Так, клієнти банку ФОПи, у яких відсутні зміни, можуть пройти повторну ідентифікацію у Sense SuperApp за кілька тапів. Відповідне сповіщення з пропозицією актуалізувати дані ФОП з’являється при вході у мобільний застосунок банку за 30 днів до закінчення строку ідентифікації.

Нагадаємо, що 4 квітня цього року мобільний застосунок Sense SuperApp став переможцем у номінації Best Mobile Banking за результатами найбільшої професійної премії Ukrainian FinTech Awards 2024.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
potator
potator
29 квітня 2024, 15:43
#
Видеть в сенсе банк все равно что не видеть в пышном цыгана
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами