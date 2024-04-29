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29 квітня 2024, 8:37

В Україні заблокували понад 2500 сайтів онлайн-казино

В Україні в рамках протидії нелегальному гральному бізнесу було заблоковано понад 2500 вебсайтів, що забезпечували проведення азартних ігор та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

В Україні в рамках протидії нелегальному гральному бізнесу було заблоковано понад 2500 вебсайтів, що забезпечували проведення азартних ігор та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.
Фото:depositphotos

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Блокування сайтів онлайн-казино

Станом на квітень розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

«Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань», — розповіли в ОГП.

Минулого року кількість зареєстрованих правопорушень такої категорії складала 169 фактів.

«Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино», — йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Так, у відомстві в якості прикладу вказали, що забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

«Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян рф, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори», — передали в ОГП.

Джерело: Мінфін
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