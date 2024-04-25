Сьогодні, 25 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,45 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у середу — відповідно 39,40 грн/$ та 39,90 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.
25 квітня 2024, 15:18
Банки підвищили готівковий курс долара
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Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу виставив Глобус — 40,10 грн/$.
Акордбанк та Ощадбанк продає американську валюту по 40,05 грн/$.
Найдешевше, 39,70 грн/$, долар продає Кредитвест Банк.
Полікомбанк, Альянс Банк та ОТП Банк продають долари по 39,80 грн/$.
За 39,83 грн/$ долар можна купити у Банку «Львів».
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,40−40,05 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,35−39,95 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,85 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,40−39,90 грн/$.
Картковий курс
Найвищий курс продажу в Акордбанку — 40,50 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,45 грн/$.
Джерело: Мінфін
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