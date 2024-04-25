Нацбанк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування

Національний банк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 17,5%. Про це під час монетарного брифінгу в НБУ заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Зниження ставок за депсертифікатами

«Разом зі зниженням облікової ставки також на 1 в. п. зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами — до 13,5% та 16,5% відповідно. Крім того, НБУ суттєвіше знижує ставки за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 17,5%. В умовах циклу пом’якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою», — заявив Пишний.

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