Уряд Грузії продовжив термін перебування в країні громадян України без візи до трьох років. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.
24 квітня 2024, 13:53
Грузія продовжила безвіз для українців
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«Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом повних 3 років», — йдеться в документі.
Постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.
Скільки громадян України перебувають у Грузії
За даними ООН, станом на 1 березня 2023 року щонайменше 25 тисяч громадян України перебували у Грузії як біженці з початку повномасштабної війни.
Джерело: Мінфін
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