Грузія продовжила безвіз для українців

Уряд Грузії продовжив термін перебування в країні громадян України без візи до трьох років. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.

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«Громадяни України мають право в'їжджати в Грузію без візи і перебувати там протягом повних 3 років», — йдеться в документі.

Постанова набирає чинності з моменту опублікування і продовжується з 24 лютого 2024 року.

Скільки громадян України перебувають у Грузії

За даними ООН, станом на 1 березня 2023 року щонайменше 25 тисяч громадян України перебували у Грузії як біженці з початку повномасштабної війни.