Переказ грошей за кордон — які варіанти є в українців?

Із початку повномасштабної війни НБУ запровадив декілька обмежень на роботу валютного ринку та грошові перекази за кордон, після чого декілька разів їх посилював. Заборони запроваджувалися проти спекулянтів та «карткових туристів», проте, вони вплинули і на пересічних громадян. Ми розбиралися, які в українців залишаються варіанти для транскордонних грошових переказів.

В Україні запроваджено цілу низку обмежень на перекази за кордон. Мета цих заходів — перекрити схеми з виводу валюти, зменшити тиск на міжнародні резерви та контролювати курс гривні. Однак, вони не могли не позначитись і на звичайних українцях, у яких доволі часто виникають обґрунтовані потреби у переказах грошей за межі країни: рідним, які зараз за кордоном, для сплати рахунку на користь компанії нерезидента та багато інших життєвих ситуацій.

Отже, які наразі у українців є способи це зробити?

SWIFT-переказ

Раніше це був найочевидніший варіант. Жодних проблем із такими переказами не було. SWIFT-платіж легко відправлявся як з гривневого, так і з валютного рахунку будь-якого українського банку. Але зараз НБУ забороняє фізичним особам робити вихідні SWIFT-перекази. Виключенням є невеликий перелік випадків:

купівля певних товарів для військових;

оплата навчання;

оплата медичних послуг та транспортування хворих;

погашення витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

виплата аліментів;

виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Готівка

Кожен громадянин України може вивозити готівку за кордон без декларування в розмірі до €10 тис. Можна й більше, але тоді потрібно підтверджувати походження коштів. Наприклад, квитанціями про їх зняття з власного банківського рахунку, договорами купівлі-продажу тощо. Проте, навіть якщо готівка разом із усіма документами вже на руках, з нею завжди пов’язані певні ризики: гроші можна загубити або їх можуть вкрасти.

Є варіант зняти готівку вже за кордоном. Але, знову ж таки, з обмеженнями. Якщо робити це з гривневої картки, то лише у межах місячного ліміту в 50 000 грн в еквіваленті, і не більше 12 500 грн протягом 7 днів. І кожен банк трактуватиме цю норму на власний розсуд — хтось рахує саме календарний тиждень, інші — відраховують 7 днів із моменту проведення останньої операції за випискою.

Ліміт на отримання за кордоном валюти в банкоматах (чи POS-терміналах) із валютної картки українських банків дорівнює еквіваленту 20 000 грн в день з однієї картки та не більше еквіваленту 100 000 грн сумарно з усіх карток до одного карткового рахунка за день.

P2P-перекази

Можливість переказувати гроші за кордон за допомогою P2P-переказів залишається, але обмеження є й тут. Перекази валюти з карток українських банків на картки іноземних можливі лише в розмірі до 100 тис. гривень на місяць ($2,6 тис). Є можливість пересилати гривню. В цьому випадку ліміти значно вищі: залежно від банку, від $10 до $25 тис. на місяць. Проте, отримувач грошей за кордоном також має бути клієнтом українського банку та мати гривневу картку.

Щодо переказів із гривневих карток українських банків на картки іноземних фінустанов, то вони заборонені з жовтня 2022 року. При цьому, як і випадку зі SWIFT, є виключення: можна переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Криптовалюта

Протягом декількох останніх років Україна, зазвичай, потрапляє до першої десятки країн світу за поширеністю криптовалют. Українці у них інвестують, торгують ними, розраховуються. Звичайно, багато хто використовує їх і для переказів за кордон, адже у криптосвіті немає щодо цього жодних обмежень. Проте, вони є у тих українців, хто сьогодні хоче придбати крипту.

Минулого року Нацбанк встановив обмеження на такі операції у розмірі 100 тис. гривень на місяць. Однак, навіть в межах цього ліміту купити крипту сьогодні вкрай складно. Річ у тім, що учасники схем виведення коштів із бетінгових компаній використовували подібні шлюзи, що й криптобіржі, для поповнення рахунків клієнтів чи отримання ними коштів. Як наслідок, всі ці канали були заблоковані одночасно і залишаються такими й досі, а українські інвестори в крипту залишилися без можливості поповнювати свої рахунки чи забрати власні гроші.

Спеціалізовані обмінні сервіси

Скористатись послугами спеціалізованих компаній — наразі, мабуть, найпростіший спосіб здійснити транскордонний переказ. Зробити це можна цілком легально, без зайвих клопотів та обмежень. На прикладі компанії 1654.finance, яка сьогодні забезпечує проведення SWIFT- та SEPA-платежів у всьому світі, покроково пояснюємо, як це працює.

Клієнт звертається до одного з відділень 1654.finance, які сьогодні є в усіх обласних центрах України, та передає компанії готівкову або безготівкову гривню. Сервіс здійснює обмін грошей клієнта на криптовалюту і зараховує її на транзитний гаманець. Європейський підрозділ компанії 1654.finance здійснює зворотній обмін, після чого клієнт отримує євро, долари або іншу валюту на свій рахунок, відкритий в традиційному банку, сучасній платіжній системі чи neo-банку, на кшталт Wise, Revolut, Zen, Paysera, N26, Payoneer.

Таким чином можна переказати за кордон кошти рідним, оплатити придбання там авто, нерухомості та будь-яких інших товарів.

Європейський підрозділ компанії 1654.finance має ліцензію на обмін цифрових активів, тому надає документи, що підтверджують проведення обмінної операції. Обмежень щодо суми переказів наразі немає.

Комісії за такий переказ залежать від місця, куди він здійснюється, а також дня, коли це відбувається. Тому їх варто уточнювати в кожному конкретному випадку. Але це напевно буде і швидше, і дешевше, ніж, наприклад, робити обмежені Р2Р-перекази або частинами знімати з банкоматів готівку. І точно швидше та безпечніше, ніж возити останню через кордон. Особливо, якщо мова йде про великі суми.