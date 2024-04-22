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22 квітня 2024, 14:30

Майже 3 млн грн: скільки кешбеку отримали клієнти Sense Bank за карткою «Вигода»

Український Sense Bank поділився результатами кешбеку за кредитно-дебетовою карткою «Вигода». З початку 2024 року клієнти банку заробили 2,9 млн грн у рамках цієї програми лояльності.

Накопичений кешбек клієнти Sense Bank можуть вивести реальними грошима на картку як повернення покупок, здійснених в ТЦ «Епіцентр» у різних куточках України.

Крім того, стало відомо, у яких містах найбільша кількість власників кобрендингової картки «Вигода» від Sense Bank. Так, лідером у цьому рейтингу є Київ та область — 23,4%. На другому місці — Дніпропетровщина (9,5%), а третю сходинку посідає Одеська область (6,8%). Також активно відкривають картку на Харківщині (6,5%) та у Львівській області (5,5%).

Раніше Sense Bank оголосив про старт акції «Кешбек на все +5%» за карткою «Вигода». З 4 квітня до 5 травня 2024 року клієнти зможуть отримати додаткові 5%, здійснюючи покупки на суму від 500 грн у національній мережі ТЦ «Епіцентр», мережі гіпермаркетів «Нова Лінія», на сайті epicentrk.ua та під час оплати товару у центрах видачі онлайн-замовлень «Епіцентр». Подробиці на сайті фінустанови.

У банку зазначають, що на період акції продовжує діяти стандартна програма лояльності, за якою клієнт також отримує до 2% кешбеку на картку «Вигода» в Sense SuperApp:

  • 1% бонусами від Sense Bank на товари та послуги,

  • 1% від «Епіцентру», якщо покупка здійснена у цій мережі торговельних центрів.

Джерело: Мінфін
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