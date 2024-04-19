Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів онлайн-брокерів ще 14 кейсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
19 квітня 2024, 14:51
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
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Список ненадійних інвестпроєктів
- OT Platform
- Strifor LTD
- MTrading
- Danwell
- STARTRADER
- Libertex
- Fondexx
- IFC Markets
- GANN MARKETS
- Bluestone Mining
- ETERNITY PRIME LIMITED
- Blueskyminer
- ARK Mining
- BTC Mining
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
В НКЦПФР також нагадали про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Джерело: Мінфін
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