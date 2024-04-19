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19 квітня 2024, 8:43

З початку року Мінфін залучив понад $3 мільярди внутрішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету

За перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів України залучило $3,1 млрд для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7 у рамках робочого візиту до Вашингтону, повідомляє пресслужба міністерства.

За перші три місяці 2024 року Міністерство фінансів України залучило $3,1 млрд для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень.
Фото: pixabay.com

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Міністр фінансів відзначив зусилля країн G7, ЄС та МФО, які мали вирішальне значення для підтримки економічної та фінансової стабільності в Україні з початком повномасштабної війни.

Окрім того, Марченко наголосив на заходах Мінфіну для збільшення власних надходжень держбюджету, як результат — зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні.

«Економіка України адаптувалася до повномасштабної війни і продовжує втримувати фінансову стабільність. Уряд демонструє свою ефективність. У І кварталі доходи бюджету збільшились на 62% у порівнянні до І кварталу 2023 року. Це на 13% більше аніж планові показники. За перші три місяці 2024 року Мінфін залучив $3,1 млрд для фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх запозичень», — зазначив міністр фінансів.

Проте, як було зазначено, всі ці заходи мають обмежений ефекти. Фінансові потреби України в умовах війни є значними, міжнародна підтримка продовжує бути життєво необхідною.

«Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже зараз. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання заморожених російських активів для потреб України. Ці кошти потрібні Україні для якнайскорішої перемоги», — сказав під час виступу Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
potator
potator
19 квітня 2024, 9:19
#
За деньги алекс 2006 только и живем
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 квітня 2024, 10:54
#
Та да, без таких була б і жизнь плоха:)
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