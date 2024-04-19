ПУМБ разом із партнером — міжнародною системою переказів Ria Money Transfer підготували чудовий подарунок усім клієнтам банка — можливість отримати кешбек 200 грн або 1000 грн за отримані грошові перекази у мобільному застосунку ПУМБ Online. Один учасник може отримати обидва кешбеки. Розіграш кешбеків відбувається за за допомогою сервісу random.org.
Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази
Перший розіграш вже відбувся, залишилось ще два. Тож, не зволікайте та приймайте участь в акції!
Умови участі в акції:
Інформація про акцію на сайті Ria Money Transfer.
Також, нагадуємо,
RIA25MD (з Молдови) та RIA25AM (з Вірменії).
Отримати перекази Ria Money Transfer в Україні можуть як існуючі, так і нові клієнти ПУМБ. Новим клієнтам достатньо скачати застосунок, зареєструватися онлайн за допомогою Дії, паперового паспорту або паспорта — ID картки та відкрити картку банка.
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