Аналог Instagram: TikTok представив нову соцмережу

TikTok запустив нову соцмережу TikTok Notes, в якій користувачі можуть викладати фото і залишати до них підписи із заголовками. Однак поки скористатись ним можуть лише мешканці Канади та Австралії, повідомляє The Guardian.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хоч TikTok Notes є прямим конкурентом Instagram, соцмережа не повністю копіює дизайн свого аналога. Тут можна ділитися знімками, галереями фото і розміщувати текстові пости. Ще присутні функції репосту, обраного і коментарі. А ось особистих повідомлень у соцмережі немає.

У застосунку є вкладка «Підписки», яка показує людей, на яких ви підписалися, і вкладка «Для вас» — публікації від користувачів, на яких ви підписані.

Новий акаунт створювати не доведеться — можна використовувати обліковий запис TikTok, якщо він у вас є. Однією з особливостей платформи стане інтеграція з основним сервісом.

Наразі TikTok Notes знаходиться на стадії бета-тестування. Завантажити новий застосунок можна в App Store, так і в Google Play. Він доступний тільки жителям Канади та Австралії. Поки не згадується, коли додаток стане загальнодоступним у всіх країнах.