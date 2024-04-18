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18 квітня 2024, 10:00

ПУМБ знизив комісію за зняття готівки за кордоном

Відтепер для клієнтів ПУМБ зняття готівки в банкоматах за кордоном стало ще вигіднішим. З 1 квітня 2024 банк знижує комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття. Раніше тариф становив 1.5% +4 дол.США. Це стандартний тариф для всіх дебетних карток ПУМБ.

Зверніть увагу, що може бути додаткова комісія від банку, в банкоматі якого здійснюється зняття готівки. Але, не хвилюйтеся — ПУМБ завжди йде на зустріч та робить усе можливе аби мінімізувати витрати клієнтів.

Нагадуємо, що максимальна сума зняття готівки за кордоном за тиждень обмежена лімітами НБУ і становить до 12500 гривень в еквіваленті.

Ще не маєте валютної картки? Жодних проблем — валютну картку у доларах, євро, злотих або фунтах стерлінгів (за потреби клієнта) можна відкрити у застосунку ПУМБ Online (доступно для Android та iOS) буквально у декілька кліків.

Не потребуєте валютної картки і, водночас, хочете слідкувати за балансом у валюті? ПУМБ потурбувався і про це — відтепер клієнти банка мають можливість налаштувати автоматичне відображення гривневого балансу у валюті.

Слідкуйте зручно за своїми втратами разом із ПУМБ!

Джерело: Мінфін
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