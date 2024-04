Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії

Найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — перестали приймати платежі з росії в юанях. Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела в російському бізнес-спільноті, передає The Moscow Times.