«Власна справа»: Українці отримають ще 136 млн грн

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Деталі

Від початку дії програми «Власна справа» вже є 15 600 переможців, в розвиток бізнесу яких держава інвестує через гранти загалом 3,7 млрд грн.

«Кожен п’ятий виданий грант — на відкриття своєї справи. Це понад 3 тисячі нових малих та мікропідприємств в різних галузях. Інші взяли гранти на масштабування діючого бізнесу, збільшення обсягів та асортименту продукції й послуг», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

При цьому ці підприємці створять понад 34 тисячі нових робочих місць в усіх регіонах нашої країни.

У Мінекономіки зазначають, що переможцями шостої цього року хвилі програми стали 573 українці, які отримають на розвиток своєї справи 136 млн грн.

Хто отримає грант

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 53% жінок, 34% чоловіків та 13% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (76 осіб), Рівненської області (42 особи), Івано-Франківської та Вінницької областей (по 40 осіб) і міста Києва (62 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.