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17 квітня 2024, 8:43

«Власна справа»: Українці отримають ще 136 млн грн

За грантовою програмою «Власна справа» ще 573 українці отримають 136 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За грантовою програмою «Власна справа» ще 573 українці отримають 136 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.
Фото:depositphotos

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Деталі

Від початку дії програми «Власна справа» вже є 15 600 переможців, в розвиток бізнесу яких держава інвестує через гранти загалом 3,7 млрд грн.

«Кожен п’ятий виданий грант — на відкриття своєї справи. Це понад 3 тисячі нових малих та мікропідприємств в різних галузях. Інші взяли гранти на масштабування діючого бізнесу, збільшення обсягів та асортименту продукції й послуг», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

При цьому ці підприємці створять понад 34 тисячі нових робочих місць в усіх регіонах нашої країни.

У Мінекономіки зазначають, що переможцями шостої цього року хвилі програми стали 573 українці, які отримають на розвиток своєї справи 136 млн грн.

Хто отримає грант

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 53% жінок, 34% чоловіків та 13% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (76 осіб), Рівненської області (42 особи), Івано-Франківської та Вінницької областей (по 40 осіб) і міста Києва (62 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Джерело: Мінфін
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