Іспанська Windar розриває зв'язки з рф: компанія продала частку в спільному підприємстві з «Сєвєрсталлю»

Російський виробник сталі «Сєвєрсталь» придбав компанію ТОВ «Нові рішення і технології», яка контролює мажоритарну частку в спільному підприємстві, що раніше належала іспанській фірмі Windar Renovables. По це повідомляє Reuters.

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Згідно з даними державного реєстру, «Сєвєрсталь» володіє 100% акцій холдингу з 8 квітня.

Windar зайшла на російський ринок у 2018 році. Компанія створила спільне підприємство з «Северсталью» і державною нанотехнологічною компанією «Роснано» для виробництва сталевих веж для вітрових турбін.

У 2021 році «Сєвєрсталь» викупила частку «Роснано», збільшивши свою до 49%.

Завод «Нові рішення і технології» у Таганрозі, може виробляти до 150 веж на рік.

За інформацією Reuters, іспанська компанія вивчала можливість продажу своїх 51% частки у спільному підприємстві «Сєвєрсталі» з березня 2023 року.

Windar Renovables вийшла зі спільного підприємства в грудні 2023 року.