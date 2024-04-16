Новий депозит від ПУМБ — підвищені відсотки та можливість отримати 15 тис. грн винагороди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 квітня 2024, 10:00

Новий депозит від ПУМБ — підвищені відсотки та можливість отримати 15 тис. грн винагороди

З 15 квітня по 31 травня 2024 року ПУМБ пропонує депозит «15 Про Макс». Серед переваг депозиту — підвищена* відсоткова ставка, строк дії депозиту 3 або 6 місяців та можливість прийняти участь у розіграші одного з 15 щедрих заохочень по 15 тисяч гривень кожен.

ПУМБ — один з найстійкіших банків України який вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами та державою. Так, згідно з даними інвестиційної компанії Dragon Capital у березні 2024 року ПУМБ посів перше місце в рейтингу найстійкіших банків України серед вітчизняних банків із приватним капіталом.

Умови депозиту «15 Про Макс»:

  • Валюта: UAH

  • Строк: 3 та 6 місяців

  • Мінімальна сума: від 500 грн

  • Ставка: до 15% річних

  • Поповнення: без обмежень

  • Часткове зняття / дострокове розірвання / автопролонгація / програма лояльності — не передбачені

Умови участі:

кожен клієнт банка, який відкриє депозит «15 Про Макс» у період з 15.04.2024 по 31.05.2024 на суму від 10 тис. грн, автоматично приймає участь у розіграші 15 заохочень по 15 тис. грн кожне. Щотижнево буде розігруватись 2 заохочення, в останній тиждень акції буде розіграно одразу 3 призи. Банк заплатить усі податки та збори, тож клієнти, які виграють в акції, отримають поповнення депозиту «15 Про Макс» на суму 15 тис. грн повністю.

Розіграш буде проведено за допомогою сервісу random.org. Правила акції.

Нагадуємо, що за даними НБУ станом на 1.03.2024, ПУМБ входить до ТОП-5 українських банків за розміром депозитного портфелю в усіх валютах та до ТОП-3 за розміром строкового депозитного портфелю у гривні. Також, банк постійно допомагає країні та армії. Так, з моменту повномасштабного вторгнення банк перерахував до державного бюджету понад 6,5 млрд грн, увійшовши до ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі. Витрати ПУМБ на допомогу силам безпеки та оборони, волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни та інші соціальні ініціативи склали понад 471 млн грн. Із них на підтримку захисників було виділено понад 169 млн грн.

*порівняно із іншими строковими депозитами ПУМБ з правом поповнення

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 квітня 2024, 10:58
#
Бредни депозитный … А ну бегом …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Egor Antonov и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами