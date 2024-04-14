Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі спрогнозував зростання котирувань першої криптовалюти до рівня $2,3 млн.
Роберт Кійосакі знову прогнозує зростання біткоїна. На цей раз — до $2,3 млн
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Що говорить Кійосакі
«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне $2,3 млн. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці. Чи може вона помилятися? Так. І що? Більш важливе питання: „В що вірите ви?“. Що, якщо Кеті має рацію? Що, якщо Кеті помиляється? І найголовніше: „Скільки у вас біткоїнів?“. Якщо Кеті має рацію, я хотів би купити більше. Якби вона помилялася, я був би радий нулю», — написав він.
Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood є дуже smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is «What do you believe?» What if Kathie is right? What if…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 11, 2024
За словами Кійосакі, більшість людей не мають цифрового золота незалежно від правоти Кеті Вуд.
«Школа — єдине місце на землі, де „розумні“ люди — це ті, хто ніколи не робить помилок. У реальному світі найбагатші і найщасливіші люди роблять помилки і навчаються на них», — додав він.
Інвестор заявив, що «теж вірить» у біткоїн по $2,3 млн.
Прогноз аналітиків ARK Invest
У лютому аналітики ARK Invest у щорічному звіті дали прогноз зростання курсу біткоїна до $2.3 млн. За їх оцінкою, перша криптовалюта може зрости до $2,3 млн до 2030 року. Сама Кеті Вуд у січні спрогнозувала зростання цифрового золота до рівня $1,5 млн.
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