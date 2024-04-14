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14 квітня 2024, 16:20

Роберт Кійосакі знову прогнозує зростання біткоїна. На цей раз — до $2,3 млн

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі спрогнозував зростання котирувань першої криптовалюти до рівня $2,3 млн.

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» та підприємець Роберт Кійосакі спрогнозував зростання котирувань першої криптовалюти до рівня $2,3 млн.► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінансиЩо говорить Кійосакі«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне $2,3 млн.
Фото: cryptocurrency.tech

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Що говорить Кійосакі

«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне $2,3 млн. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці. Чи може вона помилятися? Так. І що? Більш важливе питання: „В що вірите ви?“. Що, якщо Кеті має рацію? Що, якщо Кеті помиляється? І найголовніше: „Скільки у вас біткоїнів?“. Якщо Кеті має рацію, я хотів би купити більше. Якби вона помилялася, я був би радий нулю», — написав він.

За словами Кійосакі, більшість людей не мають цифрового золота незалежно від правоти Кеті Вуд.

«Школа — єдине місце на землі, де „розумні“ люди — це ті, хто ніколи не робить помилок. У реальному світі найбагатші і найщасливіші люди роблять помилки і навчаються на них», — додав він.

Інвестор заявив, що «теж вірить» у біткоїн по $2,3 млн.

Прогноз аналітиків ARK Invest

У лютому аналітики ARK Invest у щорічному звіті дали прогноз зростання курсу біткоїна до $2.3 млн. За їх оцінкою, перша криптовалюта може зрости до $2,3 млн до 2030 року. Сама Кеті Вуд у січні спрогнозувала зростання цифрового золота до рівня $1,5 млн.

Джерело: Мінфін
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