Роберт Кійосакі знову прогнозує зростання біткоїна. На цей раз — до $2,3 млн

«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне $2,3 млн. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці. Чи може вона помилятися? Так. І що? Більш важливе питання: „В що вірите ви?“. Що, якщо Кеті має рацію? Що, якщо Кеті помиляється? І найголовніше: „Скільки у вас біткоїнів?“. Якщо Кеті має рацію, я хотів би купити більше. Якби вона помилялася, я був би радий нулю», — написав він.

