Роберт Кійосакі знову прогнозує зростання біткоїна. На цей раз — до $2,3 млн

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Що говорить Кійосакі

«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне $2,3 млн. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці. Чи може вона помилятися? Так. І що? Більш важливе питання: „В що вірите ви?“. Що, якщо Кеті має рацію? Що, якщо Кеті помиляється? І найголовніше: „Скільки у вас біткоїнів?“. Якщо Кеті має рацію, я хотів би купити більше. Якби вона помилялася, я був би радий нулю», — написав він.

Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood є дуже smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is «What do you believe?» What if Kathie is right? What if… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 11, 2024

За словами Кійосакі, більшість людей не мають цифрового золота незалежно від правоти Кеті Вуд.

«Школа — єдине місце на землі, де „розумні“ люди — це ті, хто ніколи не робить помилок. У реальному світі найбагатші і найщасливіші люди роблять помилки і навчаються на них», — додав він.

Інвестор заявив, що «теж вірить» у біткоїн по $2,3 млн.

Прогноз аналітиків ARK Invest

У лютому аналітики ARK Invest у щорічному звіті дали прогноз зростання курсу біткоїна до $2.3 млн. За їх оцінкою, перша криптовалюта може зрости до $2,3 млн до 2030 року. Сама Кеті Вуд у січні спрогнозувала зростання цифрового золота до рівня $1,5 млн.