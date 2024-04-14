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14 квітня 2024, 15:02

Nova створила «Нова Енерджі» для розвитку власної генерації

Група компаній Nova у зв'язку з ударами рф по енергосистемі вирішила створити компанію «Нова Енерджі», яка розвиватиме на регулярній основі генерацію електроенергії, забезпечуючи автономність об'єктів компанії. Про це написав у фейсбуці співвласник Nova Володимир Поперешнюк.

Група компаній Nova у зв'язку з ударами рф по енергосистемі вирішила створити компанію «Нова Енерджі», яка розвиватиме на регулярній основі генерацію електроенергії, забезпечуючи автономність об'єктів компанії.
Фото:facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

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«Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію „Нова Енерджи“, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі, зокрема електрики, генерованої сонцем та газом», — написав він.

Він висловив сподівання, що так само почнуть робити інші компанії.

«Якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності. Бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити», — написав Поперешнюк.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни в період, коли Росія атакувала українські НПЗ і нафтобази, через що на паливному ринку виник гострий дефіцит пального, Nova почала закуповувати бензовози, цистерни, ємності, заправні комплекси, щоб посилити свою паливну безпеку й автономність.

Джерело: Мінфін
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