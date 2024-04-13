На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців. Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області. Про це в телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
13 квітня 2024, 9:02
Бізнес Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків та зборів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Про які податки йде мова
«Мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю», — написав Синєгубов.
За його словами, представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом.
«Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області, — наголосив він.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1