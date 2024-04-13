Бізнес Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків та зборів

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців. Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області. Про це в телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Про які податки йде мова

«Мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю», — написав Синєгубов.

За його словами, представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом.

«Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області, — наголосив він.