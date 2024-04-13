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13 квітня 2024, 9:02

Бізнес Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків та зборів

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців. Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області. Про це в телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців.

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Про які податки йде мова

«Мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю», — написав Синєгубов.

За його словами, представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом.

«Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області, — наголосив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
13 квітня 2024, 13:12
#
КМУ дозволив не платити частину податків, що йдуть до місцевого бюджету не компенсувавші ці втрати з державного. Ай молодці, ай благочинці.
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