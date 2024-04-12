Нафта зросла до максимуму з жовтня на тлі можливої атаки Ірану на Ізраїль

Нафта підскочила до найвищої ціни з жовтня на новинах про те, що Ізраїль готується до можливого нападу з боку Ірану. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Очікується, що атака відбудеться протягом наступних 48 годин, що означатиме значне розширення конфлікту на Близькому Сході. Світові ціни на нафту марки Brent зросли на 2,6% і перевищили 92 долари за барель — рівень, якого востаннє досягали в перші дні конфлікту, що розпочався з нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні.

За словами людей, знайомих з оцінками західної розвідки, Ізраїль очікує ракетного удару по урядових об'єктах протягом декількох днів, як безпосередньо, так і з боку іранських маріонеток. Ці дії досі не схвалені найвищими посадовими особами Тегерана, кажуть ці люди, в той час, як США перекинули в регіон додаткові військові активи.

Цього року нафта подорожчала приблизно на 19%, оскільки конфлікт на Близькому Сході підтримує ринок, сформований обмеженнями пропозиції та більшим, ніж очікувалося, попитом.