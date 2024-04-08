Ринок праці у березні: топ-6 професій із найбільшим зростанням зарплат

Ринок праці продовжує відновлення. У березні роботодавці були активнішими за шукачів: компанії розмістили понад 100 тис. вакансій, а от конкуренція за них знову знизилася. Про динаміку зарплат, появу нових вакансій та воєнний рекрутинг розповів Work.ua. «Мінфін» обрав головне.

У березні ринок праці перетнув позначку у 100 тис. вакансій — вперше від листопада 2023 року. В цьому місяці роботодавці опублікували 102 817 вакансій.

Водночас, активність шукачів у відгуках на пропозиції роботи від початку 2024 року знижується. І хоча це явище відповідає сезонним тенденціям, у нього є й інші причини. Так, особливо помітний спад Work.ua зафіксував після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня.

Де більше роботи

Як і минулого місяця, у 13 областях України ринок праці показує цілковите відновлення. Найбільший приріст пропозицій роботи у березні: Тернопільська (+11%), Закарпатська (+8%), Полтавська (+7%), Кіровоградська (+7%), Хмельницька (+6%) області.

Щодо областей-лідерів за кількістю вакансій, то тут вперше за довгий час зміни не були синхронними. Адже у чотирьох із них вакансій побільшало, а от в одній — кількість роботи незначно скоротилася:

• Київська область — 34 964 вакансії, +5% до лютого;

• Львівська — 9 250, +4%;

• Дніпропетровська — 9 231, +3%;

• Одеська — 6 541, +4%;

• Харківська — 3 563, -0,5%.

Зменшення кількості вакансій на Харківщині повʼязуємо з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року. Адже, як ми вже вказували вище, удари по енергетичних обʼєктах вплинули на активність шукачів і роботодавців. А саме Харків стикнувся з чи не найбільшими проблемами після масованих обстрілів.

Читайте також: Українці в Польщі: де працюють і чому йдуть далі на Захід

Які спеціальності попереду

Традиційно, на ринку праці найбільша кількість вакансій з'являлася в категорії «Сфера обслуговування». Однак, від вересня 2023 року незмінним лідером була «Робочі спеціальності, виробництво». У березні 2024 року ситуація змінилася, тож маємо такий розподіл:

«Сфера обслуговування» — 17 722 вакансій, +10% до лютого;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 17 283, +7%;

«Продаж, закупівля» — 14 348, +2%;

«Роздрібна торгівля» — 11 909, +6%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 9 822, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 9 781, +14%;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» — 9 348, +6%;

«Транспорт, автобізнес» — 8 143, +6%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 352, +6%;

«Бухгалтерія, аудит» — 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» та «Медицина, фармацевтика».

Синхронно зі зростанням загальної кількості вакансій побільшало роботи для людей без досвіду (+11% до лютого) і студентів (+7%). Зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю (+5%) і пенсіонерів (+5%). На ринку праці стало на 9% більше пропозицій роботи для ветеранів.

Пропозицій дистанційної роботи побільшало лише на 3%, а вакансій з вимогою про знання англійської мови — на 7%.

Скільки людей шукали роботу

У березні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 327 735 резюме, що майже не відрізняється від показників лютого. Та, попри це, показник конкуренції шукачів знову знизився. На це вплинуло декілька чинників:

обстріли енергетичної інфраструктури та подальші перебої з електроенергією та інтернетом у низці областей України. Це вплинуло на низку показників на Work.ua: від відвідуваності сайту до, власне, конкуренції; збільшення кількості вакансій, що сприяло зниженню конкуренції; зниження конкуренції після січневого піка, що є сезонним явищем на ринку праці.

Тож ринок праці все ще перебуває в стані дефіциту кадрів.

Падіння конкуренції було практично синхронним. Цей показник зменшився в областях із традиційно високою конкуренцією: Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській і Харківській. Не стали винятком і пропозиції дистанційної роботи, які завжди цікавлять шукачів найбільше.

Низьку конкуренцію, як і раніше, бачимо у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській області. Щоправда, в останній спостерігаємо незначне збільшення конкуренції за вакансії. Це може бути повʼязано зі збільшенням кількості шукачів на 7% у цьому регіоні.

Зменшення конкуренції не оминуло навіть IT-сектор, зокрема, і дві найконкурентніші посади — Front-end програміст і верстальник. Однак, незначно зросла активність шукачів у відгуках на вакансії вебдизайнера та фармера акаунтів.

Читайте також: З торгівлі та держуправління у психологи та медсестри: як війна змінила ринок праці

Яким був портрет шукача роботи

Середньостатистичний портрет шукача лишається незмінним: більшість кандидатів — це молоді жінки, що мають досвід роботи.

У деяких категоріях кандидатів у березні побільшало, порівнюючи з лютим. Це, зокрема, «Охорона, безпека», «Культура, музика, шоу-бізнес», «Страхування» і «Топменеджмент, керівництво вищої ланки». Але це мінімальне зростання — до 1%.

Щодо географічного розподілу, то побільшало шукачів лише у Херсонській (+7%), Рівненській (+2%) та Миколаївській (+1%) областях. Але в абсолютних числах більшість резюме створені кандидатами з Київщини, або тими, хто хоче працювати дистанційно.

Як змінюється зарплата

У березні розмір середньої зарплати не змінився. Зазвичай, у щомісячних дослідженнях Work.ua фіксуємо зростання заробітної плати на 500 грн. Однак, березень став винятком, і розмір середньої зарплати так і залишається на позначці 20 000 грн.

Із-поміж областей-лідерів незмінними лишилися зарплати у Львівській (20 000 грн) і Дніпропетровській (19 000 грн) областях. Після 4 місяців плато збільшився розмір середньої зарплати на Харківщині (+500 грн — до 18 000 грн). Також цей показник зріс у Київській (+400 грн — до 22 400 грн) й Одеській (+600 грн — до 20 000 грн) областях.

У березні також зросли зарплати у працівників деяких категорій:

• «Страхування» — 25 000 грн, +14% до лютого;

• «Нерухомість» — 37 500 грн, +7%;

• «Освіта, наука» — 17 500 грн, +6%;

• «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 20 000 грн, +5%;

• «Телекомунікації та зв'язок» — 21 000 грн, +5%;

• «Юриспруденція» — 19 600 грн, +5%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Серед цивільних професій найбільші зарплати у лютому мали: медіабайер (52 500 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 000 грн), бізнес-аналітик (38 000 грн).

Як змінився військовий рекрутинг

Від грудня 2023 року на Work.ua є функціонал для залучення спеціалістів до Сил оборони. Щомісяця ми фіксуємо найважливіші зміни у цьому напрямі.

У березні 509 підрозділів мали хоч би одну вакансію на work.ua/zsu/, що на 13% більше за показники лютого.

Кількість пропозицій роботи зросла на 27% — до 3 378 вакансій. Динаміка появи і нових вакансій, і нових підрозділів дещо сповільнилася.

Найбільше вакансій від Сил оборони маємо у категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».

У березні Сили оборони отримали 16 357 відгуків від шукачів, що на 14% менше, ніж у лютому. Це вплинуло і на середній показник конкуренції, який також знизився. Тут бачимо взаємозвʼязок із загальним спадом активності шукачів на сайті через удари по енергетиці.

Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони у лютому, 45% жінок і 55% чоловіків.