Українці в Польщі: де працюють і чому йдуть далі на Захід

Чому українці перебувають в Польщі, де працюють, та як підтримують польську економіку, «Радіо Свобода» розповів директор юридичного відділу Міграційної платформи EWL, однієї з найбільших компаній із працевлаштування в Європі, Артур Ґреґорчук.

Чому українці обирають Польщу

Наші мови подібні. Громадянину України набагато легше «знайти себе» в Польщі, аніж в іншій країні Західної Європи. Також великий плюс — розташування. Біженець, який перебуває у Польщі, дуже легко може повернутися до своєї країни й має з нею зв'язок. І, навпаки, якщо говорити про виїзд до США чи Канади, це повернення звідти є, безумовно, складнішим.

Українці тут були ще до повномасштабного вторгнення, тобто їм найближче до поляків. Перед вибухом війни в Польщі працювало близько одного мільйона громадян України. Тобто багато українців мали тут когось, хто б міг їм порадити Польщу, як країну, де можна працювати.

Є дослідження Національного банку Польщі та Головної торговельної школи, які показують, що вплив українських мігрантів, котрі приїхали ще до війни, у 2013−2018 роках досягав навіть до 13% зростання ВВП. Тобто бажання українців працювати в Польщі дуже допомагає польській економіці.

Який внесок роблять українські біженці у польську економіку зараз

За дослідженнями групи EWL, а також, згідно з останніми дослідженнями Deloitte, внесок українських біженців у польську економіку у 2023 році склав приблизно 1% ВВП. Можна сказати, що, якби не біженці з України, економіка Польщі була б у рецесії.

У такому році, яким був 2023-ій, у звʼязку із впливом російської агресії проти України на економіку, з загальними економічними потрясіннями — це є багато, це є дуже позитивний і суттєвий вплив на польську економіку. Українці врятували польську економіку, це ми бачимо з досліджень.

Біженці витрачають тут гроші, а тому позитивно впливають на споживання товарів у Польщі. Українці витрачають гроші, які заробляють тут, у Польщі, і які привезли з собою — тобто заощадження.

І особливо варто наголосити, що 80% громадян України, які втекли від війни до Польщі, наразі самі себе утримують — з власної праці та заощаджень.

Варто підкреслити, що польська економіка — це зростаюча економіка, яка має велику потребу в працівниках. Отже, біженці з України, які працюють, заповнили ті прогалини на польському ринку праці та рятують цей ринок.

По третє, рятують демографію. Часто створюють родини і це впливає на народжуваність.

Маю надію, що умови життя біженців будуть щораз ліпші, щораз більше дітей будуть охоплені польською освітою і що вони зможуть тут реалізуватися та бути щасливими, попри війну в Україні.

Наскільки Польща зацікавлена в українцях

Наразі рівень безробіття у Польщі є найменшим у Європі і коливається від 5 до 5,2%. Отже, говорити про конкуренцію на ринку праці не доводиться, є попит на велику кількість людей для роботи.

Ця потреба є настільки великою, що сьогодні до Польщі приїжджають на роботу люди з усього світу — з Колумбії, Азії. Польща швидко зростає, заробітна плата зростає, а отже, країна стає дуже привабливою для роботи.

Кажу як представник підприємництва, польські підприємці потребують українських рук до праці. Попит на роботу в Польщі зростає і потреби польського ринку праці на наступні п'ять років — це приблизно пів мільйона працівників. Отже, якщо мова про польських підприємців, то українських біженців завжди раді бачити.

Потреба в працівниках є фактично в кожній галузі, починаючи від спеціалістів в IT аж до найпростішої роботи. Всюди зараз в Польщі потрібні руки до праці і попит на роботу великий.

Читайте також: З торгівлі та держуправління у психологи та медсестри: як війна змінила ринок праці

Що може заважати українцям у Польщі

Біженці від війни з України — це люди добре освічені. Згідно з нашими дослідженнями, 56% із них мають вищу освіту, тому вважаю, що це чудова інвестиція, щоб ці люди могли тут працювати, відповідно до своїх вмінь та знань.

Сьогодні 35% українських біженців працює на посадах нижчих від їхніх компетенцій. Тут є два чинники. Перший — це мова. 45% біженців декларує, що не знає або недостатньо добре знає польську мову. Тому тут завдання для польської влади, щоб запускати програми, які дозволять тим особам краще вивчити мову. А завдання для українців — цю мову вивчити.

Другий чинник — це доволі традиційна ситуація, коли громадяни, які рятуються від війни, від небезпеки, хочуть отримати хоч якусь роботу. Це нормально. Тому, думаю, треба трохи часу, щоб цю статистику виправити.

Вважаю, що перед польським урядом зараз велике завдання зробити так, щоб найближчим часом українці працювали, відповідно до своїх компетенцій. Це буде так само добре для них, бо матимуть змогу розвиватися у своїй професії, і добре для економіки.

Чому українці залишають Польщу

Ми бачимо відтік українців на захід Європи, і це нормально. Сьогодні біженці мають вибір, можуть працювати у всій Європі. Щодо тимчасового захисту в Польщі — він буде продовжений, тому що це директива ЄС, яка має бути впроваджена.

У Польщі змінився уряд, який працює над зміною усієї системи працевлаштування іноземців, а також працює над законом про допомогу і захист громадян України. Захист буде продовжений і, думаю, що тут немає чого хвилюватися.

А якщо мова про ситуацію на кордоні, про протести фермерів, то в пріоритетах для українського і для польського урядів має бути якнайшвидше дійти до порозуміння, так, щоб обидві сторони пприпинили втрачати на цьому конфлікті. Ми маємо спільного ворога, тим ворогом є росія. Україна бореться і за Польщу, боронить в тому числі поляків, а поляки надалі хочуть і допомагатимуть Україні.

Відомо, що на Заході заробітки більші, натомість, заробітки — це не єдиний елемент, котрий говорить про те, де найкраще живеться. Тому вважаю, що громадяни України надалі обиратимуть Польщу, як країну, де хочуть працювати і розвиватися.

Частина громадян України залишиться в Польщі, в ЄС чи в інших країнах, але частина — повернеться. Вважаю, що в інтересах України, щоб якнайбільше українців були найближче до кордону, в Польщі, щоб мати змогу швидко повернутися додому.