Як українському бізнесу отримати грант чи дотацію від ЄС

Із початку цього року ЄС запустив відразу декілька програм підтримки українського бізнесу. Можна розраховувати на суму від 10−30 тисяч євро , причому йдеться не про кредити , а про дотації та гранти, тобто повертати гроші не доведеться. Але, щоб отримати гроші, доведеться мати справу з горезвісною європейською бюрократією.

«Мінфін» поспілкувався з директором литовської компанії Friendly Avia Support (надає консультаційні послуги з грантових програм для бізнесу в ЄС. В Україні працює з патентним бюро Dr Emil Benatov & Partners) Олександром Ланецьким і дізнався, як українському підприємцю отримати західну підтримку.

Олександре, які європейські програми доступні українському бізнесу?

Україна, мабуть, є єдиною країною, яка не є членом ЄС, громадяни якої тепер можуть претендувати на європейські програми допомоги бізнесу.

З цього року діє декілька програм, на які можуть подаватися українці.

Наприклад, є програма Seeds of Bravery для технологічних компаній. Усього під неї виділено 12 млн євро. Претенденти можуть отримати безповоротні гранти до 60 тисяч євро. Але все залежить від специфіки бізнесу. Наприклад, тим, хто розвиває інноваційні послуги, пропонують по 10 тисяч євро.

Документи за цим напрямом потрібно подати до 20 травня 2024 року. Компанії, які пропонують проєкти з відновлення України, можуть претендувати на гранти до 25 тисяч (терміни дії програми — до 25 червня 2024 року), масштабування DeepTech передбачає гранти до 50 тисяч євро (термін — до 25 червня).

Подаватися на гранти можуть компанії, зареєстровані в Україні або ті, які релокувались в одну з країн ЄС після початку війни. У компанії має бути хоча б один найманий працівник.

Як це працює?

Потрібно зареєструватися на платформі FungingBox OnePass, заповнити заявку за формою, а після того, як вона пройде перевірку і вас пропустять на другий етап, — потрібно описати проєкт, під який ви хочете отримати грант. І після його розгляду, буде ухвалено рішення щодо гранту.

Існує також грантова програма Ideas Poweder for Business SME Fund. Вона розрахована на дрібні та середні компанії, та дотує захист прав інтелектуальної власності.

Йдеться, наприклад, про реєстрацію торгової марки, промислового дизайну, винаходів у ЄС.

Претендувати на участь у програмі можуть мікропідприємства (до 10 працівників та річний обіг до мільйона євро), малий бізнес (персонал до 50 осіб, річний обіг до 10 млн євро) та середній (51−250 працівників та річний обіг до 50 млн євро) бізнес.

Дотації тут не такі великі. Наприклад, за реєстрацію торгової марки чи промислового дизайну — до тисячі євро, за реєстрацію патентів — до 3,5 тисяч. Але вони покривають до 75% витрат за реєстрацію. Щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити заявку, вказавши стандартні дані — назву компанії, інформацію про власника, підписувача, реквізити банківського євро-рахунку тощо.

Схема така — спочатку бізнес оплачує збори та проходить процедуру реєстрації прав інтелектуальної власності, а потім отримує електронний сертифікат, яким може компенсувати більшу частину витрачених коштів.

Читайте також: Міжнародний реєстр збитків: як зареєструвати заяву та кому можуть відмовити

У чому особливості систем дотації бізнесу у Європі?

Євросоюз має багато програм підтримки підприємництва. Участь у них можуть брати як мікропідприємства, так і великі компанії. Суми допомоги також можуть бути різними — від декількох сотень євро до сотень мільйонів євро.

Для Європи дуже важливою є спеціалізація бізнесу. Найщедріше фінансування для інфраструктурного та аграрного бізнесів. Також у ЄС активно дотують усе, що стосується «зеленого» переходу, IT, інноваційних розробок тощо.

Більшість таких програм українському бізнесу поки що недоступні. Але з кожним роком список відкритих для українців проєктів зростатиме. А коли переговори щодо членства України в ЄС вступлять в активну фазу, бізнес може претендувати практично на всі дотації та гранти, навіть не чекаючи на офіційний вступ країни до Євросоюзу.

Що потрібно враховувати українським підприємцям, щоб отримати гроші?

Наявність в активі вже одержаних раніше грантів та дотацій у ЄС — це як гарна кредитна історія. Що більше грантів ви вже отримували, то простіше буде отримати наступний. Тому раджу подавати якомога більше заявок. Навіть у рамках однієї програми, зазвичай, можна подавати відразу декілька заявок за різними напрямками. Скажімо, з екології та IT тощо.

Ще одна порада: намагайтеся завжди чітко дотримуватись критеріїв відбору. І подавати саме ті документи, які просить організатор. Тобто важливо бути максимально чесним та педантичним.

Але є й свої маленькі хитрощі. Наприклад, хоча в умовах програм зазначено, що заявки може подавати бізнес із реєстрацією в Україні чи ЄС, краще подаватися від вашої європейської філії. Як показує практика, у цьому випадку шанси отримати гроші вищі.

Читайте також: $60 млрд для України під питанням: як припинення допомоги вдарить по США

Як бути тим, хто не має європейської філії? Чи можна відкрити її «під грант»?

— Так, можна відкрити в Європі бізнес і відразу подаватись на допомогу. Такі «швидкі» відкриття не заборонені умовами участі у програмах і, зазвичай, не викликають жодних підозр. Але варто враховувати, що грант можуть і не дати. А хоча б одного працівника вже доведеться найняти та заплатити йому, щонайменше, мінімальну зарплату, а це 600−800 євро та більше. До того ж, у деяких країнах звільнити такого працівника швидко ви не зможете.

Скажімо, у Франції навіть не зовсім компетентного фахівця ви спочатку повинні будете власним коштом відправити на курси підвищення кваліфікації, а потім дати йому ще півроку, щоб проявити себе. І весь цей час доведеться платити йому зарплатню. Відкриття чи перенесення бізнесу до ЄС — це взагалі окрема тема.

Там дуже багато нюансів і українських підприємців часто просто шокує «європейська бюрократія». Скажімо, у Литві просто, щоб потрапити до банку, треба за тиждень записуватись. Відкрити бізнес може будь-хто, але, щоб ним керувати, потрібний електронний підпис, а отримати його може лише резидент.

З яких причин можуть відмовити у гранті?

Можуть бути банальні причини — закінчилися гроші. Програми дотацій, зазвичай, працюють, доки триває фінансування. Претенденти на гроші отримують допомогу у порядку черги. Якщо гроші закінчуються, програму ставлять на стоп до відновлення фінансування.

Тому, якщо вирішили подаватися, краще не тягнути з поданням заявки.

Причиною для відмови може бути неповний пакет документів чи неправильно заповнена заявка. Все можна переробити, але це дуже затягує час. Тому краще відразу намагатися все робити правильно.

А можуть просто відмовити — без пояснень.

Якщо грант отримано, чи потрібно бізнесу звітувати, як і на що він витратив ці гроші? Чи можна отримати дотацію, і витратити її «не за призначенням«?

Потрібно використовувати грантові гроші суворо за призначенням. Якщо сума дотації становить 30 тисяч та більше, Загальноєвропейська прокуратура може перевірити цільове використання. Махінації з грошима, якщо такі раптом спливуть, — це кримінальні статті, тому не раджу ризикувати.

За дрібнішими грантами підприємці зобов'язані подавати звіти щодо використання коштів. Ці звіти, як свідчить практика, особливо ніхто не перевіряє.

Якщо суми дуже великі, скажімо, від мільйона євро та вище, то обов'язково потрібно проводити аудит.