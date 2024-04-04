Революція оплат в Україні: перші 12 банків запроваджують новий платіжний метод для своїх клієнтів

Сервіс iPay.ua незабаром запускає новий український продукт — платіжний метод «Мій банк». Це перший в Україні метод швидких переказів між рахунками, що дозволить клієнтам сплачувати за товари та послуги безпосередньо мобільним застосунком свого банку. Оплата відбуватиметься без карток, електронних гаманців та інших застосунків і буде можлива як в онлайн-магазинах, так і у фізичних торгових точках.

Діджиталізація платіжного досвіду та свобода від «пластику» — це те, чого потребує сучасний покупець. Водночас для українського бізнесу важливе здешевлення платежів. Тому в iPay.ua розробили унікальний продукт з використанням стандарту QR НБУ, що відповідає сучасним викликам. «Мій банк» — це зручна та безпечна альтернатива кешлес-оплати для покупців та можливість знизити вартість транзакцій для банків та бізнесу.

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«Ми вивчили досвід світового платіжного ринку і побачили, що IBAN to IBAN платежі вже займають значну частку на європейському, інших світових ринках і набирають популярність. Ці платежі більш безпечні, прозорі та економічно більш привабливі для бізнесу. Клієнти можуть купувати товари та послуги напряму з їх рахунків в онлайн і офлайн, без необхідності мати картки, токени чи гаманці. Частина доходу, отриманого від оплат новим методом, направлятиметься на оборону та відбудову України, що дуже важливо зараз. Саме тому ми пропонуємо ринку нову альтернативу класичним методам — «Мій банк».

Іван Степанець, директор з інновацій iPay.ua

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Здійснювати платежі за допомогою нового платіжного методу зможуть покупці, які мають рахунки у банках, підключених до «Мій банк». Першими до нового платіжного методу приєднаються 12 українських банків, зокрема Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК та інші банки.

Це новатори, які вже готові розпочати новий етап розвитку платежів в Україні.

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«Зараз ми робимо важливий крок у розвитку платіжної інфраструктури України. Підключення нового методу „Мій банк“ відповідає нашій стратегії сприяння інноваціям у фінансовому секторі. Цей крок також дасть змогу підтримати український бізнес у непрості часи війни, адже „Мій банк“ суттєво знизить витрати бізнесів на еквайринг. Разом з тим, підключення нового платіжного методу сприятиме розвитку електронних платежів в Україні та здоровій ринковій конкуренції.»

Володимир Дубєй, Голова Правління «Таскомбанк»

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«Запровадження безпечних та зручних QR-платежів відповідає потребам сучасного ринку України. Підключення нового платіжного методу сприятиме збільшенню обсягів безготівкових транзакцій та зменшенню потреби у використанні готівки. Це матиме позитивний вплив на банківський сектор в цілому. Також, підключивши метод «Мій банк», ми забезпечимо більшу гнучкість у підтримці різних форматів оплати для своїх клієнтів.»

Катерина Мелеш, Директор з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро

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Як працює платіжний метод «Мій банк»

Метод «Мій банк» забезпечує миттєвий доступ до оплати через застосунок банка клієнта. Все, що потрібно від покупця — це натиснути на кнопку «Мій банк» в онлайн-магазині або відсканувати QR-код «Мій банк» на касі та обрати банк для платежу. Жодних додаткових застосунків не потрібно!

Оплата через «Мій банк» в середньому займає 7 секунд:

Вибір методу «Мій банк». Покупець натискає на кнопку «Мій банк» у кошику онлайн-магазина або направляє камеру смартфона на QR-код (він може відображатися на екрані електронного пристрою). Вибір рахунку для оплати. Покупець перенаправляється на онлайн-сторінку, де він вибирає свій банк та переходить в застосунок банку. Всі дані платежу автоматично додаються до застосунку і покупцю треба лише підтвердити оплату. Завершення транзакції. Кошти списуються з рахунку покупця та переказуються на рахунок продавця.

Незабаром новий платіжний метод з'явиться на сайті iPay.ua в категоріях поповнення мобільного Vodafone, Lifecell та Kyivstar та серед торговців, у яких iPay.ua підключено як платіжного провайдера.

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«Ми віримо, що скоро зручні платежі „Мій банк“ стануть доступні всім українцям для сплати будь-яких товарів та послуг — незалежно від того, в якому банку у них відкритий рахунок. Для цього ми спілкуємось з усіма банками країни, бо це дійсно цікавий метод, який може змінити ринок»

Євген Веліканов, генеральний директор iPay.ua

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Кожен платіж з «Мій банк» — це допомога армії

Кожен клієнт, банк-партнер та торговець, який бере участь у проєкті «Мій банк», має можливість допомагати армії та країні. Частина доходу, отриманого від оплат новим методом, буде спрямована на потреби ЗСУ. На старті до проєкту приєднаються два великі благодійні фонди, один з них — Благодійний фонд Сергія Притули.