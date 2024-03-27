Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює 2 квітня

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 березня 2024, 18:37

Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює 2 квітня

Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі реєстру, передає ЄП.

Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року.
Фото:glavcom.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

2 квітня реєстр офіційно відкриє процес подання заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих російською агресією проти України.

Рада RD4U вирішила відкрити реєстр для подання заяв, доказів та пов'язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу.

Зазначається, що історичне відкриття відбудеться у Гаазі в межах міністерської конференції «Відновлення справедливості для України» за присутності генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, керівників міжнародних організацій і топпосадовців з понад 60 держав.

Читайте: Українці в «Дії» зможуть подати заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження

Хто може подавати заявки

Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед — люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.

Згодом почнуть приймати заявки за іншими категоріями, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України.

«Такий поетапний підхід дозволить Реєстру організувати ефективне подання заяв, а також підготувати власні системи для якомога швидшого опрацювання заяв та внесення їх до Реєстру», — пояснили у пресслужбі.

Заяви подаватимуться до RD4U через «Дію».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами