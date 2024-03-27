Міжнародний реєстр збитків від агресії рф запрацює 2 квітня

Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії (RD4U) почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі реєстру, передає ЄП.

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Деталі

2 квітня реєстр офіційно відкриє процес подання заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих російською агресією проти України.

Рада RD4U вирішила відкрити реєстр для подання заяв, доказів та пов'язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу.

Зазначається, що історичне відкриття відбудеться у Гаазі в межах міністерської конференції «Відновлення справедливості для України» за присутності генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, керівників міжнародних організацій і топпосадовців з понад 60 держав.

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Хто може подавати заявки

Пріоритетна категорія заявників, на яких сфокусують увагу насамперед — люди, у яких зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 тис. до 600 тис. заяв.

Згодом почнуть приймати заявки за іншими категоріями, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України.

«Такий поетапний підхід дозволить Реєстру організувати ефективне подання заяв, а також підготувати власні системи для якомога швидшого опрацювання заяв та внесення їх до Реєстру», — пояснили у пресслужбі.

Заяви подаватимуться до RD4U через «Дію».